ВСУ продолжают отвоевывать территории в Волчанске – ISW
О продвижении украинских защитников на севере Харьковской области сообщили в утренней сводке 26 сентября в Институте изучения войны (ISW). В то же время, по данным аналитиков, ВС РФ продолжают атаковать на Купянском направлении.
Помимо того, что ВСУ вернули под свой контроль Волчанский агрегатный завод, украинские военные наступают на северо-востоке города. На это, уточняют в ISW, указывают геолокационные кадры.
В то же время, оккупанты продолжают штурмовать наши позиции на Купянском направлении.
«Украинский Генштаб сообщил, что российские силы атаковали северо-восточнее Купянска близ Синьковки; юго-восточнее Купянска возле Кругляковки и Песчаного. Украинский военный обозреватель Константин Машовец 25 сентября заявил, что подразделения 25-й отдельной мотострелковой бригады ведут наступательные действия с подразделениями 1-й гвардейской танковой армии РФ вдоль линии Купянск-Узловой (непосредственно к востоку от Купянска)», – рассказали в ISW.
Также оккупанты продвигаются на юго-востоке от Купянска, к речке Оскол.
Читайте также: Генштаб: два боя идут на севере Харьковщины, один – на Купянском направлении
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, аналитики, волчанск, купянск, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ВСУ продолжают отвоевывать территории в Волчанске – ISW»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 07:24;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О продвижении украинских защитников на севере Харьковской области сообщили в утренней сводке 26 сентября в Институте изучения войны (ISW). В то же время, по данным аналитиков, ВС РФ продолжают атаковать на Купянском направлении. ".