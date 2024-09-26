ВСУ продолжают отвоевывать территории в Волчанске – ISW

О продвижении украинских защитников на севере Харьковской области сообщили в утренней сводке 26 сентября в Институте изучения войны (ISW). В то же время, по данным аналитиков, ВС РФ продолжают атаковать на Купянском направлении.

Помимо того, что ВСУ вернули под свой контроль Волчанский агрегатный завод, украинские военные наступают на северо-востоке города. На это, уточняют в ISW, указывают геолокационные кадры.

В то же время, оккупанты продолжают штурмовать наши позиции на Купянском направлении.

«Украинский Генштаб сообщил, что российские силы атаковали северо-восточнее Купянска близ Синьковки; юго-восточнее Купянска возле Кругляковки и Песчаного. Украинский военный обозреватель Константин Машовец 25 сентября заявил, что подразделения 25-й отдельной мотострелковой бригады ведут наступательные действия с подразделениями 1-й гвардейской танковой армии РФ вдоль линии Купянск-Узловой (непосредственно к востоку от Купянска)», – рассказали в ISW.

Также оккупанты продвигаются на юго-востоке от Купянска, к речке Оскол.