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ВСУ продолжают отвоевывать территории в Волчанске – ISW

Украина 07:24   26.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
ВСУ продолжают отвоевывать территории в Волчанске – ISW

О продвижении украинских защитников на севере Харьковской области сообщили в утренней сводке 26 сентября в Институте изучения войны (ISW). В то же время, по данным аналитиков, ВС РФ продолжают атаковать на Купянском направлении. 

Помимо того, что ВСУ вернули под свой контроль Волчанский агрегатный завод, украинские военные наступают на северо-востоке города. На это, уточняют в ISW, указывают геолокационные кадры.

 

В то же время, оккупанты продолжают штурмовать наши позиции на Купянском направлении.

«Украинский Генштаб сообщил, что российские силы атаковали северо-восточнее Купянска близ Синьковки; юго-восточнее Купянска возле Кругляковки и Песчаного. Украинский военный обозреватель Константин Машовец 25 сентября заявил, что подразделения 25-й отдельной мотострелковой бригады ведут наступательные действия с подразделениями 1-й гвардейской танковой армии РФ вдоль линии Купянск-Узловой (непосредственно к востоку от Купянска)», – рассказали в ISW.

Также оккупанты продвигаются на юго-востоке от Купянска, к речке Оскол.

Читайте также: Генштаб: два боя идут на севере Харьковщины, один – на Купянском направлении

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 07:24;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О продвижении украинских защитников на севере Харьковской области сообщили в утренней сводке 26 сентября в Институте изучения войны (ISW). В то же время, по данным аналитиков, ВС РФ продолжают атаковать на Купянском направлении. ".