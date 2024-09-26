ЗСУ продовжують відвойовувати території у Вовчанську – ISW
Про просування українських захисників на півночі Харківської області повідомили у ранковому зведенні 26 вересня в Інституті вивчення війни (ISW). Водночас, за даними аналітиків, ЗС РФ продовжують атакувати на Куп’янському напрямку.
Окрім того, що ЗСУ повернули під свій контроль Вовчанський агрегатний завод, українські військові наступають на північному сході міста. На це, уточнюють в ISW, вказують геолокаційні кадри.
Водночас окупанти продовжують штурмувати наші позиції на Куп’янському напрямку.
“Український Генштаб повідомив, що російські сили атакували на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки; на південний схід від Куп’янська біля Кругляківки та Піщаного. Український військовий оглядач Костянтин Машовець 25 вересня заявив, що підрозділи 25-ї окремої мотострілецької бригади ведуть наступальні дії з підрозділами гвардійської танкової армії РФ вздовж лінії Куп’янськ-Вузловий (безпосередньо на схід від Куп’янська)”, – розповіли в ISW.
Також окупанти просуваються на південному сході від Куп’янська до річки Оскіл.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: isw, аналитики, вовчанськ, куп'янск, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 07:24;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про просування українських захисників на півночі Харківської області повідомили у ранковому зведенні 26 вересня в Інституті вивчення війни (ISW). Водночас, за даними аналітиків, ЗС РФ продовжують атакувати на Куп’янському напрямку. ".