Из Угледара выводят украинские войска, есть угроза окружения — ОСГВ «Хортица»

Украина выводит войска из Угледара из-за угрозы окружения города. Об этом сообщили в ОСГВ «Хортица» в 12:37 2 октября.

«Понеся численные потери вследствие длительных боев, противник не оставил попыток захватить Угледар. В попытке любой ценой взять город под контроль сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений ВСУ. В результате действий противника возникла угроза окружения города», — говорится в сообщении.

Днем 1 октября глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявил, что бои продолжались почти в центре города. В Угледаре в то время оставались 107 жителей.

Уже вечером украинский аналитический проект DeepState написал о захвате Угледара. Аналитики отметили, что россияне вывесили свои флаги «во всех уголках города».