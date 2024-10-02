Live
  • Ср 02.10.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.25
  • EUR 45.71

Из Угледара выводят украинские войска, есть угроза окружения — ОСГВ «Хортица»

Происшествия 13:45   02.10.2024
Виктория Яковенко
Из Угледара выводят украинские войска, есть угроза окружения — ОСГВ «Хортица» Фото: DeepState

Украина выводит войска из Угледара из-за угрозы окружения города. Об этом сообщили в ОСГВ «Хортица» в 12:37 2 октября.

«Понеся численные потери вследствие длительных боев, противник не оставил попыток захватить Угледар. В попытке любой ценой взять город под контроль сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений ВСУ. В результате действий противника возникла угроза окружения города», — говорится в сообщении.

Днем 1 октября глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявил, что бои продолжались почти в центре города. В Угледаре в то время оставались 107 жителей.

Уже вечером украинский аналитический проект DeepState написал о захвате Угледара. Аналитики отметили, что россияне вывесили свои флаги «во всех уголках города».

Читайте также: Угледар важнее, чем говорят по телевизору — Коваленко пояснил, почему

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Терехов вернулся в Харьков: куда сразу поехал и о чем договорился в Испании
Терехов вернулся в Харьков: куда сразу поехал и о чем договорился в Испании
01.10.2024, 09:12
Удар ФАБ по Харькову: прокуратура показала кадры с воздуха (видео)
Удар ФАБ по Харькову: прокуратура показала кадры с воздуха (видео)
02.10.2024, 13:21
Главные новости Харькова 2 октября: удары КАБов по Харькову и области, раненые
Главные новости Харькова 2 октября: удары КАБов по Харькову и области, раненые
02.10.2024, 13:26
ISW: оккупанты усиленно штурмуют Волчанск и продвинулись в сторону Харькова
ISW: оккупанты усиленно штурмуют Волчанск и продвинулись в сторону Харькова
02.10.2024, 07:59
«Харьков Цифровой» предлагают создать Терехову: что это значит
«Харьков Цифровой» предлагают создать Терехову: что это значит
01.10.2024, 13:05
Из Угледара выводят украинские войска, есть угроза окружения — ОСГВ «Хортица»
Из Угледара выводят украинские войска, есть угроза окружения — ОСГВ «Хортица»
02.10.2024, 13:45

Новости по теме:

07:16
СОУ контратаковали на севере Харьковщины: в ISW сообщили, есть ли успехи
09:25
В Волчанске враг перегруппировывается из-за перебрасывания сил на Курщину
07:17
Какие войска перебросила РФ с Харьковщины на Курщину: анализ ISW
07:08
ISW: войска, «накопленные для Харьковщины», РФ может перебросить на Курщину
14:09
Враг усиливает группировку войск вблизи Волчанска – Синегубов о фронте

Вы читали новость: «Из Угледара выводят украинские войска, есть угроза окружения — ОСГВ «Хортица»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 13:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украина выводит войска из Угледара из-за угрозы окружения города. Об этом сообщили в ОСГВ «Хортица» в 12:37 2 октября.".