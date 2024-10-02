Из Угледара выводят украинские войска, есть угроза окружения — ОСГВ «Хортица»
Украина выводит войска из Угледара из-за угрозы окружения города. Об этом сообщили в ОСГВ «Хортица» в 12:37 2 октября.
«Понеся численные потери вследствие длительных боев, противник не оставил попыток захватить Угледар. В попытке любой ценой взять город под контроль сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений ВСУ. В результате действий противника возникла угроза окружения города», — говорится в сообщении.
Днем 1 октября глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявил, что бои продолжались почти в центре города. В Угледаре в то время оставались 107 жителей.
Уже вечером украинский аналитический проект DeepState написал о захвате Угледара. Аналитики отметили, что россияне вывесили свои флаги «во всех уголках города».
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: войска, выводят, угледар, Филашкин, хортица;
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 13:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украина выводит войска из Угледара из-за угрозы окружения города. Об этом сообщили в ОСГВ «Хортица» в 12:37 2 октября.".