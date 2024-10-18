“Глибока криза з теплопостачанням”: мер міста на Харківщині б’є на сполох

Мер міста Лозова Харківської області Сергій Зеленський заявив, що газівники не дозволяють подати тепло до лікарень, зокрема до дитячого та пологового відділень, ймовірно, через заборгованість за розподіл “блакитного палива”.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі та зазначив, що настільки глибоку кризу з теплопостачанням долає вперше. Поки що мер дав розпорядження опалювати лікарні кондиціонерами, що значно здорожчує утримання медустанов. Зеленський пояснив, що тепловикам заборгували понад 150 мільйонів гривень державної компенсації різниці у тарифах.

“За цей квартал ще 16 мільйонів. Це 168 мільйонів. Нас ніхто не чує у Києві, навіть розмови немає про це. Звернення до народних депутатів теж ніяких результатів не дали. Мої поїздки у Київ у міністерства профільні, які займаються безпосередньо цими питаннями, не були почуті“, — обурився мер.

Він розповів, що працівники КП «Теплоенерго» три місяці не отримують заробітну плату, борг перед ними сягнув 10 мільйонів гривень і виник, зокрема, через несплату містян за послуги. Гроші на зарплати тепловикам шукатимуть у місцевому бюджеті.

«Ми двічі вже пайки людям видавали, які нам завозили гуманітарні організації, щоб підтримати хоч харчами. Ніхто це не розуміє. Чому? Тому що ми друге місто в області по цих великих проблемах. Перше Харків, але в них бюджет у десятки разів більший, ніж у нас. Вони мають якісь можливості. Ми на сьогодні теж відпрацьовуємо питання, зараз будемо дивитися по бюджету і все-таки знаходити кошти на заробітну плату людям. Ми не потягнемо податки, не потягнемо транспортування. В опалювальний сезон при такому відношенні та неповерненні різниці в тарифах у нас кожен місяць буде мінусуватися 10-12 мільйонів. На чому економити? На зарплаті, на електроенергії? Я не розумію. До кінця опалювального сезону цифра виросте, незабезпеченість різниці в тарифах 70 мільйонів майже. І нам не вистачає ніякого бюджету», – каже Зеленський.

Він також нагадав, що раніше міськрада виділила 10 мільйонів гривень на погашення протягом поточного року заборгованості за електроенергію, а минулого року – понад 70 мільйонів на погашення заборгованості за газ.

“Ми сьогодні вже переплачуємо за газ. 20 мільйонів не можемо сплатити за транспортування, що дає наслідки у питаннях невключення лікарень, там, де знаходяться хворі люди, дитячі відділення. І ми кожний тиждень звітуємо, яка в нас готовність. При цьому відповіді на подальші рішення немає. І як бути в цій ситуації, я за свої неповні 60 років такої ситуації ще не бачив. І відношення в питаннях роботи комунальних підприємств. Усе, але щоб так відноситись!” – обурився мер.