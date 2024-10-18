«Глубокий кризис с теплоснабжением»: мэр города на Харьковщине бъет тревогу
Мэр города Лозовая Харьковской области Сергей Зеленский заявил, что газовщики не позволяют подать тепло в больницы, в частности в детское и родильное отделения, вероятно, из-за задолженности за распределение «голубого топлива».
Об этом он написал в своем Telegram-канале и отметил, что настолько глубокий кризис с теплоснабжением преодолевает впервые. Пока что мэр дал распоряжение отапливать больницы кондиционерами, что значительно удорожает содержание медучреждений. Зеленский пояснил, что тепловикам задолжали более 150 миллионов гривен государственной компенсации разницы в тарифах.
«За этот квартал еще 16 миллионов. Это 168 миллионов. Нас никто не слышит в Киеве, даже разговора нет об этом. Обращения к народным депутатам тоже никаких результатов не дали. Мои поездки в Киев в профильные министерства, которые занимаются непосредственно этими вопросами, не были услышаны», — возмутился мэр.
Он рассказал, что работники КП «Теплоэнерго» три месяца не получают заработную плату, долг перед ними достиг 10 миллионов гривен и возник в частности из-за неуплаты горожан за услуги. Деньги на зарплаты тепловикам будут искать в местном бюджете.
«Мы дважды уже пайки людям выдавали, которые завозили гуманитарные организации, чтобы поддержать хоть продуктами. Никто это не понимает. Почему? Потому что мы второй город в области по этим большим проблемам. Первый Харьков, ну у них там бюджет в десятки раз больше, чем у нас. Они имеют какие-то возможности. Мы сегодня тоже отрабатываем вопрос, сейчас будем смотреть по бюджету и все-таки находить средства на зарплату людям. Мы не потянем налоги, не потянем транспортировку. В отопительный сезон при таком отношении и невозврате разницы в тарифах у нас каждый месяц будет минусоваться 10-12 миллионов. На чем экономить? На зарплате, на электроэнергии? Я не понимаю! К концу отопительного сезона цифра вырастет, необеспеченность разницы в тарифах 70 миллионов почти. И нам не хватает никакого бюджета», — говорит Зеленский.
Он также напомнил, что ранее горсовет выделил 10 миллионов гривен на погашение в течение текущего года задолженности за электроэнергию, а в прошлом году — более 70 миллионов на погашение задолженности за газ.
«Мы сегодня уже переплачиваем за газ. 20 миллионов не можем оплатить за транспортировку, что дает последствия в вопросах невключения больниц, там, где находятся больные люди, детские отделения. И мы каждую неделю отчитываемся, какая у нас готовность. При этом ответа на дальнейшие решения нет. И как быть в этой ситуации, я за свои неполные 60 лет такой ситуации еще не видел. И отношение в вопросах работы коммунальных предприятий. Все, но чтобы так относиться!» — возмутился мэр.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Лозовая, отопительный сезон, Сергей Зеленский, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 22:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр города Лозовая Сергей Зеленский заявил, что газовщики не позволяют подать тепло в больницы, вероятно, из-за задолженности за распределение «голубого топлива»".