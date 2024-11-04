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Відновлення Держпрому в Харкові: ЮНЕСКО готове допомогти – мерія

Суспільство 14:23   04.11.2024
Вікторія Яковенко
Відновлення Держпрому в Харкові: ЮНЕСКО готове допомогти – мерія Фото: Харківська міськрада

Представники Харківської міськради зустрілися онлайн з головою Бюро ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) в Україні Кʼярою Децці Бардескі. Подробиці розмови повідомили у мерії.

Зокрема, вони обговорили необхідність внесення не тільки будівлі Держпрому, а й усього ансамблю площі Свободи до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Зазначається, що це сприятиме їх посиленому захисту. Також на зустрічі розглянули ступінь руйнування Держпрому.

«Організація готова допомогти місту з проведенням пришвидшеної процедури внесення об’єкту до Списку всесвітньої спадщини. У планах – зустріч, на якій будуть обговорюватися деталі номінаційного досьє, необхідного для подальших робіт з відновлення та захисту Держпрому», – розповіла заступник директора департаменту міжнародного співробітництва Юлія Згурська.

У мерії додали, що представники ЮНЕСКО також зазначили, що організація готова профінансувати роботу експертів, які допомагатимуть формувати номінаційне досьє для внесення всього ансамблю площі Свободи до Списку всесвітньої спадщини. Крім цього, до робіт готова долучитися і мерія міста-побратима Варшави.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 14:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Представники Харківської міськради зустрілися онлайн з головою Бюро ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) в Україні Кʼярою Децці Бардескі. ".