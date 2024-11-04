Восстановление Госпрома в Харькове: ЮНЕСКО готово помочь – мэрия

Представители Харьковского горсовета встретились онлайн с главой Бюро ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Украине Кьярой Децци Бардески. Подробности разговора сообщили в мэрии.

В частности, они обсудили необходимость внесения не только здания Госпрома, но и всего ансамбля площади Свободы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Отмечается, что это будет способствовать их усиленной защите. Также на встрече рассмотрели степень разрушения Госпрома.

«Организация готова помочь городу с проведением ускоренной процедуры внесения объекта в Список всемирного наследия. В планах – встреча, на которой будут обсуждаться детали номинационного досье, необходимого для дальнейших работ по восстановлению и защите Госпрома», – рассказала заместитель директора департамента международного сотрудничества Юлия Згурская.

В мэрии добавили, что представители ЮНЕСКО также отметили, что организация готова профинансировать работу экспертов, которые будут помогать формировать номинационное досье для внесения всего ансамбля площади Свободы в Список всемирного наследия. Кроме этого, к работам готова приобщиться и мэрия города-побратима Варшавы.

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