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Прокотив на капоті військового в Харкові: в ОТЦК заявили про напад (відео)

Події 20:11   14.11.2024
Олена Нагорна
Прокотив на капоті військового в Харкові: в ОТЦК заявили про напад (відео) Скриншот

У Харківському ОТЦК та СП прокоментували відео, на якому чоловіки в камуфльованому одязі блокують легковик, але водій сідає за кермо і починає рух, внаслідок чого один із військових опиняється на капоті.

У ОТЦК та СП заявили: на військовослужбовця ЗСУ напали. Згідно з публікацією, військові та правоохоронці здійснювали заходи з оповіщення, і співробітники Нацполіції зупинили автомобіль, щоб перевірити наявність військово-облікових документів у водія.

“Громадянин не надав на перевірку жодних документів, відмовившись виконувати законні вимоги. У зв’язку цим поліцейські разом з військовослужбовцями намагалися вжити заходів для блокування руху автомобіля правопорушника та встановлення його особи. Але водій транспортного засобу не зупинився на вимогу співробітників Нацполіції, та навмисне здійснив наїзд на військовослужбовця», – йдеться у повідомленні ОТЦК.

Відео: Харків Life/телеграм

У відомстві підкреслюють, що військовий, на якого був здійснений наїзд, від початку повномасштабного вторгнення захищав Україну на передовій. За станом здоров’я, після поранень, він продовжує службу у ТЦК. Внаслідок події на дорозі військовий отримав травму та проходить лікування.

“За фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а також за фактом нападу відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії», – додають в ОТЦК.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 20:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ОТЦК прокоментували відео, на якому чоловіки в камуфльованому одязі блокують легковик, але водій починає рух, внаслідок чого один із військових опиняється на капоті".