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Прокатил на капоте военного в Харькове: в ОТЦК заявили о нападении (видео)

Происшествия 20:11   14.11.2024
Елена Нагорная
Прокатил на капоте военного в Харькове: в ОТЦК заявили о нападении (видео) Скриншот

В Харьковском ОТЦК и СП прокомментировали видео, на котором мужчины в камуфлированной одежде блокируют легковушку, но водитель садится за руль и начинает движение, вследствие чего один из военных оказывается на капоте.

В ОТЦК и СП заявили: на военнослужащего ВСУ напали. Согласно публикации, военные и правоохранители осуществляли мероприятия по оповещению, и сотрудники Нацполиции остановили автомобиль, чтобы проверить наличие военно-учетных документов у водителя.

«Гражданин не предоставил на проверку никаких документов, отказавшись выполнять законные требования. В связи этим полицейские вместе с военнослужащими пытались принять меры для блокирования движения автомобиля правонарушителя и установления его личности. Но водитель не остановился по требованию сотрудников Нацполиции и умышленно совершил наезд на военнослужащего», — говорится в сообщении ОТЦК.

Видео: Харьков Life/Telegram

В ведомстве подчеркивают, что военный, на которого был совершен наезд, с начала полномасштабного вторжения защищал Украину на передовой. По состоянию здоровья, после ранений, он продолжает службу в ТЦК. Вследствие происшествия на дороге военный получил травму и проходит лечение.

«По факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований, а также по факту нападения открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия», — добавляют в ОТЦК.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 20:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ОТЦК прокомментировали видео, на котором мужчины в камуфлированной одежде блокируют легковушку, но водитель дает по газам, вследствие чего один из военных оказывается на капоте".