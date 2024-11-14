Прокатил на капоте военного в Харькове: в ОТЦК заявили о нападении (видео)

В Харьковском ОТЦК и СП прокомментировали видео, на котором мужчины в камуфлированной одежде блокируют легковушку, но водитель садится за руль и начинает движение, вследствие чего один из военных оказывается на капоте.

В ОТЦК и СП заявили: на военнослужащего ВСУ напали. Согласно публикации, военные и правоохранители осуществляли мероприятия по оповещению, и сотрудники Нацполиции остановили автомобиль, чтобы проверить наличие военно-учетных документов у водителя.

«Гражданин не предоставил на проверку никаких документов, отказавшись выполнять законные требования. В связи этим полицейские вместе с военнослужащими пытались принять меры для блокирования движения автомобиля правонарушителя и установления его личности. Но водитель не остановился по требованию сотрудников Нацполиции и умышленно совершил наезд на военнослужащего», — говорится в сообщении ОТЦК.

Видео: Харьков Life/Telegram

В ведомстве подчеркивают, что военный, на которого был совершен наезд, с начала полномасштабного вторжения защищал Украину на передовой. По состоянию здоровья, после ранений, он продолжает службу в ТЦК. Вследствие происшествия на дороге военный получил травму и проходит лечение.

«По факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований, а также по факту нападения открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия», — добавляют в ОТЦК.