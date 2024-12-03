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Поранена пенсіонерка, зруйновані 12 будинків: РФ била по Куп’янському району

Події 08:36   03.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Поранена пенсіонерка, зруйновані 12 будинків: РФ била по Куп’янському району Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Про наслідки обстрілів РФ – поранених та руйнування, поінформував у ранковому зведенні за 3 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Напередодні вранці ворог ударив по Куп’янському району. Внаслідок удару із РСЗВ у селі Пристин постраждала 80-річна жінка, зруйновані п’ять приватних будинків, повідомив начальник ХОВА.

22:00 Куп’янський р-н., Куп’янська ТГ., м. Куп‘янськ. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 7 приватних будинків“, – написав Синєгубов.

Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Також із населених пунктів Борівського та Куп’янського напрямку за добу евакуювали 49 людей.

Читайте також: Новини Харкова — головне за 3 грудня: як минула ніч

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 08:36;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки обстрілів РФ – поранених та руйнування, поінформував у ранковому зведенні за 3 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".