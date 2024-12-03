Поранена пенсіонерка, зруйновані 12 будинків: РФ била по Куп’янському району

Про наслідки обстрілів РФ – поранених та руйнування, поінформував у ранковому зведенні за 3 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Напередодні вранці ворог ударив по Куп’янському району. Внаслідок удару із РСЗВ у селі Пристин постраждала 80-річна жінка, зруйновані п’ять приватних будинків, повідомив начальник ХОВА.

“22:00 Куп’янський р-н., Куп’янська ТГ., м. Куп‘янськ. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 7 приватних будинків“, – написав Синєгубов.

Також із населених пунктів Борівського та Куп’янського напрямку за добу евакуювали 49 людей.