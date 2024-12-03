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Пострадала пенсионерка, разрушены 12 домов: РФ била по Купянскому району

Происшествия 08:36   03.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Пострадала пенсионерка, разрушены 12 домов: РФ била по Купянскому району Фото: Олег Синегубов/Telegram

О последствиях обстрелов РФ – раненых и разрушениях, проинформировал в утренней сводке за 3 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.

Фото: Фото: Олег Синегубов/Telegram

Накануне утром враг ударил по Купянскому району. В результате удара из РСЗО в селе Пристин пострадала 80-летняя женщина, разрушены пять частных домов, сообщил начальник ХОВА.

«22:00 Купянский р-н., Купянская ТГ., г. Купянск. В результате обстрела из РСЗО повреждены 7 частных домов», – написал Синегубов.

Фото: Олег Синегубов/Telegram

Также из населенных пунктов Боровского и Купянского направления за сутки эвакуировали 49 людей.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 08:36;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях обстрелов РФ – раненых и разрушениях, проинформировал в утренней сводке за 3 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.".