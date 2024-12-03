Пострадала пенсионерка, разрушены 12 домов: РФ била по Купянскому району
Фото: Олег Синегубов/Telegram
О последствиях обстрелов РФ – раненых и разрушениях, проинформировал в утренней сводке за 3 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.
Накануне утром враг ударил по Купянскому району. В результате удара из РСЗО в селе Пристин пострадала 80-летняя женщина, разрушены пять частных домов, сообщил начальник ХОВА.
«22:00 Купянский р-н., Купянская ТГ., г. Купянск. В результате обстрела из РСЗО повреждены 7 частных домов», – написал Синегубов.
Также из населенных пунктов Боровского и Купянского направления за сутки эвакуировали 49 людей.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 08:36;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях обстрелов РФ – раненых и разрушениях, проинформировал в утренней сводке за 3 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.".