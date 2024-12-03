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Новости Харькова — главное за 3 декабря: как прошла ночь

Украина 08:10   03.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 3 декабря: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:10

Утром россияне выпустили КАБы по Золочевскому району – последствия

Враг ударил по Золочевскому району около 06:00.

«Один КАБ упал на открытой местности (поле) вблизи населенного пункта Одноробовка, другой возле села Завадское», – передает «Зоря».

По информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, разрушений и пострадавших вследствие «прилета» нет.

07:01

Ночь на Харьковщине выдалась относительно спокойной: была всего одна непродолжительная тревога

Ночью на Харьковщине звучала всего одна тревога. Ее включили в 05:52 из-за активности вражеской авиации. Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о пусках КАБ  на Сумскую область. 

Позже популярные мониторинговые каналы предупреждали об авиабомбах, которые летели уже на Харьковщину. А вскоре писали и о взрыве в области. Отбой тревоги объявили в 06:09.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 08:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".