Новости Харькова — главное за 3 декабря: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
08:10
Утром россияне выпустили КАБы по Золочевскому району – последствия
Враг ударил по Золочевскому району около 06:00.
«Один КАБ упал на открытой местности (поле) вблизи населенного пункта Одноробовка, другой возле села Завадское», – передает «Зоря».
По информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, разрушений и пострадавших вследствие «прилета» нет.
07:01
Ночь на Харьковщине выдалась относительно спокойной: была всего одна непродолжительная тревога
Ночью на Харьковщине звучала всего одна тревога. Ее включили в 05:52 из-за активности вражеской авиации. Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о пусках КАБ на Сумскую область.
Позже популярные мониторинговые каналы предупреждали об авиабомбах, которые летели уже на Харьковщину. А вскоре писали и о взрыве в области. Отбой тревоги объявили в 06:09.
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 08:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".