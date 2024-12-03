Live
  • Вт 03.12.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.65
  • EUR 43.72

Сладкий символ Харькова: в городе зафиксировали рекорд Украины (фото)

Общество 13:10   03.12.2024
Виктория Яковенко
Сладкий символ Харькова: в городе зафиксировали рекорд Украины (фото) Фото: Харьковский горсовет

Новый рекорд Украины официально зафиксировали в Харькове – создали самую маленькую пряничную инсталляцию «Зеркальной струи».

Как сообщили в Харьковском горсовете, автор уникального изделия — кондитер Вита Бакуменко воспроизвела в миниатюре одну из самых главных архитектурных достопримечательностей города, построенную в 1947 году по проекту архитектора Виктора Коржа.

«Пряничная альтанка полностью выполнена из пряника и покрыта кондитерской глазурью. На создание деталей миниатюры ушло несколько месяцев, а разработка проекта длилась более полугода», – добавили в мэрии.

Рекорд зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины, а саму инсталляцию передали мэру города Игорю Терехову.

Зеркальная струя из пряников
Фото: Харьковский горсовет

Читайте также: Харьков полчаса сиял новогодними огнями: когда их начнут включать по вечерам

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Противник начал массированные наступательные действия» – ВСУ (видео)
«Противник начал массированные наступательные действия» – ВСУ (видео)
02.12.2024, 09:20
Новости Харькова — главное за 3.12: освободили Новомлынск, бюджет на 2025-й
Новости Харькова — главное за 3.12: освободили Новомлынск, бюджет на 2025-й
03.12.2024, 13:42
МСЭК по-новому: как в Харькове будут определять статус инвалидности в 2025-м
МСЭК по-новому: как в Харькове будут определять статус инвалидности в 2025-м
02.12.2024, 23:26
Пожар в многоэтажке: погиб мужчина, пострадали 9 человек, среди них трое детей
Пожар в многоэтажке: погиб мужчина, пострадали 9 человек, среди них трое детей
03.12.2024, 09:01
Трамваи и троллейбусы меняют маршруты в Харькове — подробности
Трамваи и троллейбусы меняют маршруты в Харькове — подробности
02.12.2024, 19:33
Насиловал падчерицу и бил жену: на Харьковщине приговорили мужчину
Насиловал падчерицу и бил жену: на Харьковщине приговорили мужчину
03.12.2024, 14:15

Новости по теме:

12:10
Марку с харьковской Зеркальной струей и воином Kraken выпустит Укрпочта (фото)
16:41
В Харькове начали отключать фонтаны – мэрия (фото)
20:26
В Харькове завершили ремонт Зеркальной струи за 1,75 млн грн (видео)
21:43
Зачем Зеркальную струю ремонтируют сейчас, объяснили в горсовете Харькова
14:05
Зеркальную струю в Харькове хотят отремонтировать за 1,8 млн — объявлен тендер

Вы читали новость: «Сладкий символ Харькова: в городе зафиксировали рекорд Украины (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 13:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый рекорд Украины официально зафиксировали в Харькове – создали самую маленькую пряничную инсталляцию «Зеркальной струи».".