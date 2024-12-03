Сладкий символ Харькова: в городе зафиксировали рекорд Украины (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Новый рекорд Украины официально зафиксировали в Харькове – создали самую маленькую пряничную инсталляцию «Зеркальной струи».
Как сообщили в Харьковском горсовете, автор уникального изделия — кондитер Вита Бакуменко воспроизвела в миниатюре одну из самых главных архитектурных достопримечательностей города, построенную в 1947 году по проекту архитектора Виктора Коржа.
«Пряничная альтанка полностью выполнена из пряника и покрыта кондитерской глазурью. На создание деталей миниатюры ушло несколько месяцев, а разработка проекта длилась более полугода», – добавили в мэрии.
Рекорд зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины, а саму инсталляцию передали мэру города Игорю Терехову.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: зеркальная струя, Игорь Терехов, міськрада, рекорд украины, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 13:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый рекорд Украины официально зафиксировали в Харькове – создали самую маленькую пряничную инсталляцию «Зеркальной струи».".