Сладкий символ Харькова: в городе зафиксировали рекорд Украины (фото)

Новый рекорд Украины официально зафиксировали в Харькове – создали самую маленькую пряничную инсталляцию «Зеркальной струи».

Как сообщили в Харьковском горсовете, автор уникального изделия — кондитер Вита Бакуменко воспроизвела в миниатюре одну из самых главных архитектурных достопримечательностей города, построенную в 1947 году по проекту архитектора Виктора Коржа.

«Пряничная альтанка полностью выполнена из пряника и покрыта кондитерской глазурью. На создание деталей миниатюры ушло несколько месяцев, а разработка проекта длилась более полугода», – добавили в мэрии.

Рекорд зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины, а саму инсталляцию передали мэру города Игорю Терехову.