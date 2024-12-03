Солодкий символ Харкова: у місті зафіксували рекорд України (фото)
Фото: Харківська міськрада
Новий рекорд України офіційно зафіксували у Харкові – створили найменшу пряникову інсталяцію «Дзеркального струменя».
Як повідомили у Харківській міськраді, авторка унікального виробу – кондитерка Віта Бакуменко відтворила в мініатюрі одну з найголовніших архітектурних пам’яток міста, збудовану в 1947 році за проєктом архітектора Віктора Коржа.
«Пряникова альтанка повністю виконана з пряника та покрита кондитерською глазур’ю. На створення деталей мініатюри пішло кілька місяців, а розробка проєкту тривала понад пів року», – додали у мерії.
Рекорд зафіксували представники Національного реєстру рекордів України, а саму інсталяцію передали меру міста Ігорю Терехову.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, зеркальная струя, міськрада, рекорд украины, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 13:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий рекорд України офіційно зафіксували у Харкові – створили найменшу пряникову інсталяцію «Дзеркального струменя».".