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Солодкий символ Харкова: у місті зафіксували рекорд України (фото)

Суспільство 13:10   03.12.2024
Вікторія Яковенко
Солодкий символ Харкова: у місті зафіксували рекорд України (фото) Фото: Харківська міськрада

Новий рекорд України офіційно зафіксували у Харкові – створили найменшу пряникову інсталяцію «Дзеркального струменя».

Як повідомили у Харківській міськраді, авторка унікального виробу – кондитерка Віта Бакуменко відтворила в мініатюрі одну з найголовніших архітектурних пам’яток міста, збудовану в 1947 році за проєктом архітектора Віктора Коржа.

«Пряникова альтанка повністю виконана з пряника та покрита кондитерською глазур’ю. На створення деталей мініатюри пішло кілька місяців, а розробка проєкту тривала понад пів року», – додали у мерії.

Рекорд зафіксували представники Національного реєстру рекордів України, а саму інсталяцію передали меру міста Ігорю Терехову.

Зеркальная струя из пряников
Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 13:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий рекорд України офіційно зафіксували у Харкові – створили найменшу пряникову інсталяцію «Дзеркального струменя».".