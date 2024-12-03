Солодкий символ Харкова: у місті зафіксували рекорд України (фото)

Новий рекорд України офіційно зафіксували у Харкові – створили найменшу пряникову інсталяцію «Дзеркального струменя».

Як повідомили у Харківській міськраді, авторка унікального виробу – кондитерка Віта Бакуменко відтворила в мініатюрі одну з найголовніших архітектурних пам’яток міста, збудовану в 1947 році за проєктом архітектора Віктора Коржа.

«Пряникова альтанка повністю виконана з пряника та покрита кондитерською глазур’ю. На створення деталей мініатюри пішло кілька місяців, а розробка проєкту тривала понад пів року», – додали у мерії.

Рекорд зафіксували представники Національного реєстру рекордів України, а саму інсталяцію передали меру міста Ігорю Терехову.