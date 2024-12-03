Враг атаковал наши позиции на Харьковщине 15 раз – данные Генштаба

На Харьковском направлении, по информации Генштаба ВСУ, россияне атаковали в течение суток восемь раз.

СОУ сдерживали врага в районе Волчанска и Старицы. Также оккупанты пытались наступать и на Купянщине.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Двуречной, Петропавловки, Зеленого Гая, Колесниковки и Лозовой на Купянском направлении, где за сутки произошло семь атак оккупантов», – написали в ГШ.

Под авиаударами врага оказалась Глушковка. Также в Генштабе обновили информацию о потерях ВС РФ.