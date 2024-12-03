Враг атаковал наши позиции на Харьковщине 15 раз – данные Генштаба
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении, по информации Генштаба ВСУ, россияне атаковали в течение суток восемь раз.
СОУ сдерживали врага в районе Волчанска и Старицы. Также оккупанты пытались наступать и на Купянщине.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Двуречной, Петропавловки, Зеленого Гая, Колесниковки и Лозовой на Купянском направлении, где за сутки произошло семь атак оккупантов», – написали в ГШ.
Под авиаударами врага оказалась Глушковка. Также в Генштабе обновили информацию о потерях ВС РФ.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, наступ, наступление, фронт;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 08:23;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении, по информации Генштаба ВСУ, россияне атаковали в течение суток восемь раз. ".