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Враг атаковал наши позиции на Харьковщине 15 раз – данные Генштаба

Украина 08:23   03.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Враг атаковал наши позиции на Харьковщине 15 раз – данные Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении, по информации Генштаба ВСУ, россияне атаковали в течение суток восемь раз. 

СОУ сдерживали врага в районе Волчанска и Старицы. Также оккупанты пытались наступать и на Купянщине.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Двуречной, Петропавловки, Зеленого Гая, Колесниковки и Лозовой на Купянском направлении, где за сутки произошло семь атак оккупантов», – написали в ГШ.

Под авиаударами врага оказалась Глушковка. Также в Генштабе обновили информацию о потерях ВС РФ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 08:23;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении, по информации Генштаба ВСУ, россияне атаковали в течение суток восемь раз. ".