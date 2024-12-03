Ворог атакував наші позиції на Харківщині 15 разів – дані Генштабу

На Харківському напрямку, за інформацією Генштабу ЗСУ, росіяни атакували протягом доби вісім разів.

СОУ стримували ворога в районі Вовчанська та Стариці. Також окупанти намагалися наступати і на Куп’янщині.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Колісниківки та Лозової на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося сім атак окупантів”, – написали у ГШ.

Під авіаударами ворога опинилася Глушківка. Також у Генштабі оновили інформацію про втрати ЗС РФ.