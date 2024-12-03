Ворог атакував наші позиції на Харківщині 15 разів – дані Генштабу
На Харківському напрямку, за інформацією Генштабу ЗСУ, росіяни атакували протягом доби вісім разів.
СОУ стримували ворога в районі Вовчанська та Стариці. Також окупанти намагалися наступати і на Куп’янщині.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Колісниківки та Лозової на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося сім атак окупантів”, – написали у ГШ.
Під авіаударами ворога опинилася Глушківка. Також у Генштабі оновили інформацію про втрати ЗС РФ.
Читайте також: Кругляківка – у «сірій зоні»: ситуацію на Харківщині прокоментували в ISW
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: війна, генштаб, наступ, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ворог атакував наші позиції на Харківщині 15 разів – дані Генштабу»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 08:23;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку, за інформацією Генштабу ЗСУ, росіяни атакували протягом доби вісім разів. ".