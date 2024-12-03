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Ворог атакував наші позиції на Харківщині 15 разів – дані Генштабу

Україна 08:23   03.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ворог атакував наші позиції на Харківщині 15 разів – дані Генштабу

На Харківському напрямку, за інформацією Генштабу ЗСУ, росіяни атакували протягом доби вісім разів. 

СОУ стримували ворога в районі Вовчанська та Стариці. Також окупанти намагалися наступати і на Куп’янщині.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Колісниківки та Лозової на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося сім атак окупантів”, – написали у ГШ.

Під авіаударами ворога опинилася Глушківка. Також у Генштабі оновили інформацію про втрати ЗС РФ.

Читайте також: Кругляківка – у «сірій зоні»: ситуацію на Харківщині прокоментували в ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Ворог атакував наші позиції на Харківщині 15 разів – дані Генштабу»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 08:23;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку, за інформацією Генштабу ЗСУ, росіяни атакували протягом доби вісім разів. ".