Утром россияне выпустили КАБы по Золочевскому району – последствия
Фото: Getty images / Автор: Caristania Fabricius
Враг ударил по Золочевскому району около 06:00.
«Один КАБ упал на открытой местности (поле) вблизи населенного пункта Одноробовка, другой возле села Завадское», – передает «Зоря».
По информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, разрушений и пострадавших вследствие «прилетов» нет.
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 07:38;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг ударил по Золочевскому району около 06:00. ".