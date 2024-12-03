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Утром россияне выпустили КАБы по Золочевскому району – последствия

Происшествия 07:38   03.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Утром россияне выпустили КАБы по Золочевскому району – последствия Фото: Getty images / Автор: Caristania Fabricius

Враг ударил по Золочевскому району около 06:00. 

«Один КАБ упал на открытой местности (поле) вблизи населенного пункта Одноробовка, другой возле села Завадское», – передает «Зоря».

По информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, разрушений и пострадавших вследствие «прилетов» нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 07:38;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг ударил по Золочевскому району около 06:00. ".