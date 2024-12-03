В Deep State обновили карты: РФ вновь захватила часть территорий на Купянщине
Фото: Генштаб ВСУ
О продвижении оккупантов на Купянском направлении сообщили 3 декабря аналитики проекта Deep State.
На обновленной карте боевых действий на Харьковщине видно, что россияне продвинулись в районе Кругляковки – около Сеньково и Лозовой.
Напомним, накануне командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко заявил, что потери территории на Купянском направлении почти нет – есть лишь сложные позиции, переходящие «из рук в руки». Однако быстрое продвижение противника удалось остановить. Не актуальны уже и разговоры о форсировании россиянами речки Оскол.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Deep State, карты, наступ, наступление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 07:21;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О продвижении оккупантов на Купянском направлении сообщили 3 декабря аналитики проекта Deep State.".