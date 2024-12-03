Live
  • Вт 03.12.2024
  • Харьков  -1°С
  • USD 41.65
  • EUR 43.72

В Deep State обновили карты: РФ вновь захватила часть территорий на Купянщине

Фронт 07:21   03.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
В Deep State обновили карты: РФ вновь захватила часть территорий на Купянщине Фото: Генштаб ВСУ

О продвижении оккупантов на Купянском направлении сообщили 3 декабря аналитики проекта Deep State.

На обновленной карте боевых действий на Харьковщине видно, что россияне продвинулись в районе Кругляковки – около Сеньково и Лозовой.

Напомним, накануне командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко заявил, что потери территории на Купянском направлении почти нет – есть лишь сложные позиции, переходящие «из рук в руки». Однако быстрое продвижение противника удалось остановить. Не актуальны уже и разговоры о форсировании россиянами речки Оскол.

Читайте также: Три БМП-3 с оккупантами пытались прорваться на севере Харьковщины (видео)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
«Противник начал массированные наступательные действия» – ВСУ (видео)
«Противник начал массированные наступательные действия» – ВСУ (видео)
02.12.2024, 09:20
Новости Харькова — главное за 3 декабря: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 3 декабря: как прошла ночь
03.12.2024, 08:10
МСЭК по-новому: как в Харькове будут определять статус инвалидности в 2025-м
МСЭК по-новому: как в Харькове будут определять статус инвалидности в 2025-м
02.12.2024, 23:26
Зачем россияне форсируют Оскол у Купянска на Харьковщине и что их остановит
Зачем россияне форсируют Оскол у Купянска на Харьковщине и что их остановит
01.12.2024, 17:22
Утром россияне выпустили КАБы по Золочевскому району – последствия
Утром россияне выпустили КАБы по Золочевскому району – последствия
03.12.2024, 07:38
Кругляковка – в «серой зоне»: ситуацию на Харьковщине прокомментировали в ISW
Кругляковка – в «серой зоне»: ситуацию на Харьковщине прокомментировали в ISW
03.12.2024, 08:02

Новости по теме:

07:23
РФ наступает: в Deep State показали, где продвинулся враг на Харьковщине
07:19
Deep State: РФ форсировала Оскол, второй день подряд наступает около Двуречной
07:21
Сразу на двух направлениях в Харьковской области продвинулся враг – Deep State
07:22
Враг оккупировал часть территорий на Купянщине – в Deep State обновили карты
07:24
РФ уже на подступах к Колесниковке и Синьковке — обновленные карты Deep State

Вы читали новость: «В Deep State обновили карты: РФ вновь захватила часть территорий на Купянщине»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 07:21;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О продвижении оккупантов на Купянском направлении сообщили 3 декабря аналитики проекта Deep State.".