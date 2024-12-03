В Deep State обновили карты: РФ вновь захватила часть территорий на Купянщине

О продвижении оккупантов на Купянском направлении сообщили 3 декабря аналитики проекта Deep State.

На обновленной карте боевых действий на Харьковщине видно, что россияне продвинулись в районе Кругляковки – около Сеньково и Лозовой.

Напомним, накануне командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко заявил, что потери территории на Купянском направлении почти нет – есть лишь сложные позиции, переходящие «из рук в руки». Однако быстрое продвижение противника удалось остановить. Не актуальны уже и разговоры о форсировании россиянами речки Оскол.