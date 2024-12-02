«О форсировании реки Оскол не стоит говорить» – «Ахиллес» о провалах россиян

Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко рассказал, что ВСУ не только сдерживают атаки РФ, но и готовятся к зачистке оккупированных территорий.

На данный момент противник ежедневно теряет около 100 военных на Купянском направлении. В эфире нацмарафона такие потери РФ Федоренко назвал «более, чем существенными».

«Первоочередно для них – это оккупация левоборежной части Купянска с последующим выходом на правый берег – это важнейшее место для противника. Как следствие, за последний период Силам обороны удалось остановить продвижение врага. На сегодняшний момент, даже если вы посмотрите карту, которая плюс-минус репрезентативно отражает происходящее на линии боевого столкновения, потери территории у нас на отрезке Купянска почти нет. Есть отдельные позиции некоторые, которые сложны максимально и переходящие из рук в руки. Но в общем такое быстрое оперативное продвижение противника удалось приостановить. Более того, первая бригада оперативного назначения Нацгвардии «Буревий» провела ряд мероприятий, которые почти в полной мере позволили выбить противника из леса, находящегося у Колесниковки, то есть мы находимся не только в активной обороне, когда останавливаем врага, но мы создаем предпосылки для того, чтобы максимально выбить противника с тех позиций, которые не удалось еще в полной мере занять, закрепиться и выстроить надежный рубеж обороны», – отметил Федоренко.

Смогли стабилизировать и ситуацию в районе Оскола, добавил командир батальона.

«Противник на лодках, под покровом тумана, ему удалось пересадить определенное количество групп на правый берег, но СОУ они были обнаружены. На данный момент осуществлен ряд мер по полной зачистке правого берега от представителей российских оккупационных войск. Поэтому о формировании реки Оскол не стоит говорить. Следует говорить только о том, что силы обороны эффективно выполнили свою задачу – своевременно обнаружили и уничтожили врага», – констатировал Федоренко.