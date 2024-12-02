“Про форсування річки Оскіл не варто говорити” – “Ахіллес” про провали росіян

Командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Юрій Федоренко розповів, що ЗСУ не лише стримують атаки РФ, а й готуються до зачистки окупованих територій.

Наразі противник щодня втрачає близько 100 військових на Куп’янському напрямку. В етері нацмарафону такі втрати РФ Федоренко назвав “більше, ніж суттєвими”.

“Першочергово для них – це окупація лівобережної частини Купʼянська з подальшим виходом на правий берег – це надзвичайно важливе місце для противника. Як наслідок за останній період Силам оборони вдалося зупинити просування ворога. На сьогоднішній момент, навіть якщо ви подивитеся карти, яка плюс-мінус репрезентативно відображає те, що відбувається на лінії бойового зіткнення, втрати території в нас на відтинку Купʼянська майже немає. Є окремі позиції деякі, які складні максимально і є перехідне із рук в руки. Але загалом таке швидке оперативне просування противника вдалося призупинити. Більше того, перша бригада оперативного призначення Нацгвардії «Буревій» провела ряд заходів, які майже повною мірою дозволили вибити противника з лісу, що знаходиться біля Колісниківки, тобто ми знаходимося не тільки в активній обороні, коли зупиняємо ворога, але ми створюємо передумови для того, щоб максимально вибити противника з тих позицій, які не вдалося ще повною мірою зайняти, закріпитися і вилаштувати надійний рубіж оборони“, – зазначив Федоренко.

Змогли стабілізувати й ситуацію у районі Осколу, додав командир батальйону.

“Противник на човнах, під покровом туману, йому вдалося пересадити певну кількість груп на правий берег, але СОУ вони були виявлені, на поточний момент здійснений ряд заходів щодо повної зачистки правого берега від представників російських окупаційних військ. Тому про формування річки Оскіл не варто говорити. Варто говорити лише про те, що Сили оборони ефективно виконали своє завдання – своєчасно виявили і знищили ворога”, – констатував Федоренко.