РФ наступає: у Deep State показали, де просунувся ворог на Харківщині

Про те, що окупанти успішно штурмували наші позиції у Харківській області, повідомили у зведенні за 2 грудня аналітики проєкту Deep State.

Йдеться про Куп’янський напрямок. На картах видно, що росіяни захопили частину наших територій у районі Берестового.

Нагадаємо, напередодні військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець заявив, що на південь від Куп’янська-Вузлового, на відрізку, де противник прорвався до річки Оскіл, між Колісниківкою та Кругляківкою, росіяни змогли суттєво розширити «ділянку контролю» – до села Глушківка. Але це гальмує їхній загальний наступ на Куп’янськ-Вузловий з півдня, вздовж Осколу, бо залишає вразливою їхню «кишку», яку вони простягли до Осколу.