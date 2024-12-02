РФ наступає: у Deep State показали, де просунувся ворог на Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ
Про те, що окупанти успішно штурмували наші позиції у Харківській області, повідомили у зведенні за 2 грудня аналітики проєкту Deep State.
Йдеться про Куп’янський напрямок. На картах видно, що росіяни захопили частину наших територій у районі Берестового.
Нагадаємо, напередодні військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець заявив, що на південь від Куп’янська-Вузлового, на відрізку, де противник прорвався до річки Оскіл, між Колісниківкою та Кругляківкою, росіяни змогли суттєво розширити «ділянку контролю» – до села Глушківка. Але це гальмує їхній загальний наступ на Куп’янськ-Вузловий з півдня, вздовж Осколу, бо залишає вразливою їхню «кишку», яку вони простягли до Осколу.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Deep State, аналитики, зведення, карты;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 07:23;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що окупанти успішно штурмували наші позиції у Харківській області, повідомили у зведенні за 2 грудня аналітики проєкту Deep State.".