Навіщо росіяни форсують Оскіл біля Куп’янська на Харківщині та що їх зупинить

Військовий оглядач, експерт групи «ІС» Костянтин Машовець пояснив, чому росіяни наполегливо форсують річку Оскіл на Харківщині та від чого залежить їхній успіх.

На південь від Куп’янська-Вузлового, на відрізку, де противник прорвався до річки Оскіл, між Колесніковкою та Кругляківкою, росіяни поки що змогли суттєво розширити “дільницю контролю” – до села Глушківка та Загризове. Але це гальмує їхній загальний наступ на Куп’янськ-Вузловий з півдня, вздовж Осколу, бо залишає вразливою їхню “кишку”, яку вони простягли до річки, зазначає Машовець.

Логічно було б росіянам саме на цих напрямках “нарощувати зусилля”, насамперед розширивши свій “коридор” до Осколу. Але натомість вони намагаються обійти село Дворічне, форсувавши Оскіл, значно північніше.

На думку Машовця, на Куп’янському напрямку росіяни мають дві основні цілі:

– прагне повністю ліквідувати північну, “відрізану” частину нашого плацдарму на лівому березі річки Оскіл;

– зайняти повністю Куп’янськ-Вузловий та лівобережну частину Куп’янська, а також створити умови для подальшого наступу на основну частину Куп’янська на правому березі річки Оскол.

Але зараз командуванню росіян не вистачає сил і коштів для подальшого розширення наступу.

«У цьому контексті спроба “взяти” Дворічне майже фронтально (по суті, в лобову), шляхом “переправи через Оскіл вище і нижче за неї”, виглядає, м’яко кажучи, дуже сумнівно. Якщо так хочеться прорватися в Куп’янськ саме “через Дворічне”, то набагато логічніше й адекватніше було б із самого початку діяти вздовж правого берега річки Оскіл, від самого кордону, за двома напрямками Одрадне – Колодязне та Строївка – Кам’янка – Червоне Перше. Але росіяни наполегливо форсують Оскіл у районі Дворічного», – зазначає Машовець.

Причин такої поведінки може бути кілька: росіяни прагнуть відтягнути резерви нашого Куп’янського угруповання на другорядну ділянку.

Або їх тактичні дії “через Оскіл”, у районі Дворічного – це пролог наступу “від кордону” вже вздовж правого берега Осколу.

І третій, менш ймовірний варіант, росіяни справді прагнуть “взяти Дворічне” і обійти Куп’янськ із півночі, щоб пізніше заблокувати дорогу Великий Бурлук — Куп’янськ, вважає Машовець.

Але зараз основна частина російського “стратегічного резерву” їде у два місця – в “Курську волость” і в “південно-східний кут” (Покровський, Курахівський напрямки).

Для розуміння, Авдіївка (цілком співвідносне з Куп’янським місто) та прилеглі території, протягом 4-х місяців, штурмували 2 угруповання військ противника (“Центр” і “Південь”), які “на піку” своєї потужності разом нараховували до 110-112 тисяч осіб. А зараз наступають на Куп’янськ близько 37 тисяч.

«Вирішальним фактором для Куп’янського напрямку зараз є стан і рівень боєздатності саме українських військ, а не тих, хто зараз на них наступає. А з цим є “деякі проблеми”, – зазначив Машовець.