Зачем россияне форсируют Оскол у Купянска на Харьковщине и что их остановит
Военный обозреватель, эксперт группа «ИС» Константин Машовец пояснил, почему россияне упорно форсируют реку Оскол на Харьковщине и от чего зависит их успех.
Южнее Купянска-Узлового, на отрезке, где противник прорвался к реке Оскол, между Колесниковкой и Кругляковкой, россияне пока смогли существенно расширить «участок контроля» – до села Глушковка и Загрызовое. Но это тормозит их общее наступление на Купянск-Узловой с юга, вдоль Оскола, потому что оставляет уязвимой их «кишку», которую они протянули до Оскола, отмечает Машовец.
Логично было бы россиянам именно на этих направлениях «наращивать усилия», в первую очередь расширив свой «коридор» до Оскола. Но вместо этого они пытаются обойти село Дворечное, форсировав Оскол, значительно севернее.
По мнению Машовца, на Купянском направлении россияне преследуют две основных цели:
— стремится полностью ликвидировать северную, «отрезанную» часть нашего плацдарма на левом берегу реки Оскол;
— занять полностью Купянск-Узловой и левобережную часть Купянска, а также создать условия для последующего наступления на основную часть Купянска на правом берегу реки Оскол.
Но прямо сейчас командованию россиян не хватает сил и средств для дальнейшего расширения наступления.
«В этом контексте попытка «взять» Двуречное почти фронтально (по сути, в лобовую), путем «переправы через Оскол выше и ниже нее», выглядит, мягко говоря очень сомнительно. Если так хочется прорваться в Купянск именно «через Двуречное», то гораздо логичнее и адекватнее было бы с самого начала действовать вдоль правого берега реки Оскол, от самой границы, по двум направлениям Одрадное — Колодязное и Строевка — Камянка — Красное Первое. Но россияне упорно форсируют Оскол в районе Двуречного», — отмечает Машовец.
Причин такого поведения может быть несколько: россияне стремятся оттянуть резервы нашей Купянской группировки на второстепенный участок.
Либо их тактические действия «через Оскол», в районе Двуречного – это пролог наступления «от границы» уже вдоль правого берега Оскола.
И третий, менее вероятный, вариант, россияне действительно стремятся «взять Двуречное» и обойти Купянск с севера, чтобы позже заблокировать дорогу Великий Бурлук — Купянск, считает Машовец.
Но сейчас основная часть российского «стратегического резерва» едет в два места – в «Курскую волость» и в «юго-восточный угол» (Покровское, Кураховское и Времеевское направления).
Для понимания, Авдеевка (совершенно сопоставимый с Купянском город) и прилегающие территории, в течение 4-х месяцев, штурмовали 2 группировки войск противника («Центр» и «Юг»), которые «на пике» своей мощности вместе начисляли к 110-112 тысяч человек. А сейчас наступает на Купянск около 37 тысяч.
«Решающим фактором для Купянского направления сейчас – это состояние и уровень боеспособности именно украинских войск, а не тех, кто сейчас на них наступает. А вот с этим «существуют проблемы», — подытожил Машовец.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: Константин Машовец, купянск, Купянск-Узловой, оскол, река, россияне, форсировать;
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2024 в 17:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель, эксперт группа «ИС» Константин Машовец пояснил, почему россияне упорно форсируют реку Оскол на Харьковщине и от чего зависит их успех. ".