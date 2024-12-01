Зачем россияне форсируют Оскол у Купянска на Харьковщине и что их остановит

Военный обозреватель, эксперт группа «ИС» Константин Машовец пояснил, почему россияне упорно форсируют реку Оскол на Харьковщине и от чего зависит их успех.

Южнее Купянска-Узлового, на отрезке, где противник прорвался к реке Оскол, между Колесниковкой и Кругляковкой, россияне пока смогли существенно расширить «участок контроля» – до села Глушковка и Загрызовое. Но это тормозит их общее наступление на Купянск-Узловой с юга, вдоль Оскола, потому что оставляет уязвимой их «кишку», которую они протянули до Оскола, отмечает Машовец.

Логично было бы россиянам именно на этих направлениях «наращивать усилия», в первую очередь расширив свой «коридор» до Оскола. Но вместо этого они пытаются обойти село Дворечное, форсировав Оскол, значительно севернее.

По мнению Машовца, на Купянском направлении россияне преследуют две основных цели:

— стремится полностью ликвидировать северную, «отрезанную» часть нашего плацдарма на левом берегу реки Оскол;

— занять полностью Купянск-Узловой и левобережную часть Купянска, а также создать условия для последующего наступления на основную часть Купянска на правом берегу реки Оскол.

Но прямо сейчас командованию россиян не хватает сил и средств для дальнейшего расширения наступления.

«В этом контексте попытка «взять» Двуречное почти фронтально (по сути, в лобовую), путем «переправы через Оскол выше и ниже нее», выглядит, мягко говоря очень сомнительно. Если так хочется прорваться в Купянск именно «через Двуречное», то гораздо логичнее и адекватнее было бы с самого начала действовать вдоль правого берега реки Оскол, от самой границы, по двум направлениям Одрадное — Колодязное и Строевка — Камянка — Красное Первое. Но россияне упорно форсируют Оскол в районе Двуречного», — отмечает Машовец.

Причин такого поведения может быть несколько: россияне стремятся оттянуть резервы нашей Купянской группировки на второстепенный участок.

Либо их тактические действия «через Оскол», в районе Двуречного – это пролог наступления «от границы» уже вдоль правого берега Оскола.

И третий, менее вероятный, вариант, россияне действительно стремятся «взять Двуречное» и обойти Купянск с севера, чтобы позже заблокировать дорогу Великий Бурлук — Купянск, считает Машовец.

Но сейчас основная часть российского «стратегического резерва» едет в два места – в «Курскую волость» и в «юго-восточный угол» (Покровское, Кураховское и Времеевское направления).

Для понимания, Авдеевка (совершенно сопоставимый с Купянском город) и прилегающие территории, в течение 4-х месяцев, штурмовали 2 группировки войск противника («Центр» и «Юг»), которые «на пике» своей мощности вместе начисляли к 110-112 тысяч человек. А сейчас наступает на Купянск около 37 тысяч.

«Решающим фактором для Купянского направления сейчас – это состояние и уровень боеспособности именно украинских войск, а не тех, кто сейчас на них наступает. А вот с этим «существуют проблемы», — подытожил Машовец.