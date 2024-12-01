Live
  • Вс 01.12.2024
  • Харьков  -0°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.86

Зачем россияне форсируют Оскол у Купянска на Харьковщине и что их остановит

Украина 17:22   01.12.2024
Оксана Якушко
Зачем россияне форсируют Оскол у Купянска на Харьковщине и что их остановит Фото: sprotyv.info

Военный обозреватель, эксперт группа «ИС» Константин Машовец пояснил, почему россияне упорно форсируют реку Оскол на Харьковщине и от чего зависит их успех.  

Южнее Купянска-Узлового, на отрезке, где противник прорвался к реке Оскол, между Колесниковкой и Кругляковкой, россияне пока смогли существенно расширить «участок контроля» – до села Глушковка и Загрызовое. Но это тормозит их общее наступление на Купянск-Узловой с юга, вдоль Оскола, потому что оставляет уязвимой их «кишку», которую они протянули до Оскола, отмечает Машовец.

Логично было бы россиянам именно на этих направлениях «наращивать усилия», в первую очередь расширив свой «коридор» до Оскола. Но вместо этого они пытаются обойти село Дворечное, форсировав Оскол, значительно севернее.

По мнению Машовца, на Купянском направлении россияне преследуют две основных цели:

— стремится полностью ликвидировать северную, «отрезанную» часть нашего плацдарма на левом берегу реки Оскол;

— занять полностью Купянск-Узловой и левобережную часть Купянска, а также создать условия для последующего наступления на основную часть Купянска на правом берегу реки Оскол.

Но прямо сейчас командованию россиян не хватает сил и средств для дальнейшего расширения наступления.

«В этом контексте попытка «взять» Двуречное почти фронтально (по сути, в лобовую), путем «переправы через Оскол выше и ниже нее», выглядит, мягко говоря очень сомнительно. Если так хочется прорваться в Купянск именно «через Двуречное», то гораздо логичнее и адекватнее было бы с самого начала действовать вдоль правого берега реки Оскол, от самой границы, по двум направлениям Одрадное — Колодязное и Строевка — Камянка — Красное Первое. Но россияне упорно форсируют Оскол в районе Двуречного», — отмечает Машовец.

Причин такого поведения может быть несколько: россияне стремятся оттянуть резервы нашей Купянской группировки на второстепенный участок.

Либо их тактические действия «через Оскол», в районе Двуречного – это пролог наступления «от границы» уже вдоль правого берега Оскола.

И третий, менее вероятный, вариант, россияне действительно стремятся «взять Двуречное» и обойти Купянск с севера, чтобы позже заблокировать дорогу Великий Бурлук — Купянск, считает Машовец.

Но сейчас основная часть российского «стратегического резерва» едет в два места – в «Курскую волость» и в «юго-восточный угол» (Покровское, Кураховское и Времеевское направления).

Для понимания, Авдеевка (совершенно сопоставимый с Купянском город) и прилегающие территории, в течение 4-х месяцев, штурмовали 2 группировки войск противника («Центр» и «Юг»), которые «на пике» своей мощности вместе начисляли к 110-112 тысяч человек. А сейчас наступает на Купянск около 37 тысяч.

«Решающим фактором для Купянского направления сейчас – это состояние и уровень боеспособности именно украинских войск, а не тех, кто сейчас на них наступает. А вот с этим «существуют проблемы», — подытожил Машовец.

Читайте также: Северная Корея передала РФ установки РСЗО, способные разрушать Харьков — СМИ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Северная Корея передала РФ установки РСЗО, способные разрушать Харьков — СМИ
Северная Корея передала РФ установки РСЗО, способные разрушать Харьков — СМИ
01.12.2024, 12:13
Зачем россияне форсируют Оскол у Купянска на Харьковщине и что их остановит
Зачем россияне форсируют Оскол у Купянска на Харьковщине и что их остановит
01.12.2024, 17:22
Смертельный авиаудар и штурмы: Генштаб — о сутках на Харьковщине
Смертельный авиаудар и штурмы: Генштаб — о сутках на Харьковщине
30.11.2024, 08:26
Где и когда пройдут мероприятия по случаю Рождества и Нового Года в Харькове
Где и когда пройдут мероприятия по случаю Рождества и Нового Года в Харькове
01.12.2024, 10:47
Новости Харькова — главное за 1 декабря: 16 атак на фронте, сутки без ударов
Новости Харькова — главное за 1 декабря: 16 атак на фронте, сутки без ударов
01.12.2024, 16:34
Женщина отравилась угарным газом из-за пожара в доме в Харьковской области
Женщина отравилась угарным газом из-за пожара в доме в Харьковской области
01.12.2024, 09:42

Новости по теме:

11:30
Россияне заняли Колесниковку и готовятся к захвату Купянска-Узлового – Машовец
08:45
Курский выступ или санитарная зона на Харковщине: Машовец — о выборе Путина
08:23
ВС РФ смогли почти полностью решить задачи на Покровском направлении — Машовец
07:28
ВС РФ близки к перерезанию дороги между Боровой и Купянском — Машовец
11:14
Какие силы выводит РФ с Харьковщины в Курскую область — аналитика Машовца

Вы читали новость: «Зачем россияне форсируют Оскол у Купянска на Харьковщине и что их остановит»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2024 в 17:22;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель, эксперт группа «ИС» Константин Машовец пояснил, почему россияне упорно форсируют реку Оскол на Харьковщине и от чего зависит их успех.  ".