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РФ наступает: в Deep State показали, где продвинулся враг на Харьковщине

Фронт 07:23   02.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
РФ наступает: в Deep State показали, где продвинулся враг на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

О том, что оккупанты успешно штурмовали наши позиции в Харьковской области, сообщили в сводке за 2 декабря аналитики проекта Deep State.

Речь идет о Купянском направлении. На картах видно, что россияне захватили часть наших территорий в районе Берестового.

Напомним, накануне военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец заявил, что южнее Купянска-Узлового, на отрезке, где противник прорвался к реке Оскол, между Колесниковкой и Кругляковкой, россияне смогли существенно расширить «участок контроля» – до села Глушковка и Загрызовое. Но это тормозит их общее наступление на Купянск-Узловой с юга, вдоль Оскола, потому что оставляет уязвимой их «кишку», которую они протянули до Оскола.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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Россияне продвинулись на Харьковщине: в Deep State показали, где наступают

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  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 07:23;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что оккупанты успешно штурмовали наши позиции в Харьковской области, сообщили в сводке за 2 ноября аналитики проекта Deep State.".