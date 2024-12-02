РФ наступает: в Deep State показали, где продвинулся враг на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
О том, что оккупанты успешно штурмовали наши позиции в Харьковской области, сообщили в сводке за 2 декабря аналитики проекта Deep State.
Речь идет о Купянском направлении. На картах видно, что россияне захватили часть наших территорий в районе Берестового.
Напомним, накануне военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец заявил, что южнее Купянска-Узлового, на отрезке, где противник прорвался к реке Оскол, между Колесниковкой и Кругляковкой, россияне смогли существенно расширить «участок контроля» – до села Глушковка и Загрызовое. Но это тормозит их общее наступление на Купянск-Узловой с юга, вдоль Оскола, потому что оставляет уязвимой их «кишку», которую они протянули до Оскола.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Deep State, аналитики, зведення, карты;
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 07:23;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что оккупанты успешно штурмовали наши позиции в Харьковской области, сообщили в сводке за 2 ноября аналитики проекта Deep State.".