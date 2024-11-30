Принудительная эвакуация детей с семьями из Боровой на Харьковщине завершена
Принудительная эвакуация детей с семьями из поселка Боровая завершена, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Последнего ребенка вывезли накануне, и таким образом из поселка эвакуировали всех 119 несовершеннолетних.
По данным Синегубова, всего в течение суток с Боровского и Купянского направлений вывезли 54 человека (из них одного ребенка).
Напомним, принудительную эвакуацию детей с семьями объявили из 28 населенных пунктов Боровской громады. Такое решение приняли 13 ноября на заседании Совета обороны области. Синегубов сообщал, что всего эвакуации из сел Боровской громады подлежат 93 ребенка с семьями.
Для жителей старостинских округов Боровской громады работает «горячая линия»: 063 496 54 00. Также действует общая линия эвакуации для всех жителей Харьковщины: 0 800 33 92 91. Всех эвакуированных доставляют в транзитный центр в Харькове. В нем люди могут получить психологическую, социальную, юридическую поддержку, а также горячее питание, вещи, средства гигиены. Кроме того, международные фонды выделяют для вынужденных переселенцев денежную помощь и, при необходимости, временное жилье.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Борова, Боровая, діти, дети, Олег Синегубов, принудительная эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2024 в 09:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Принудительная эвакуация детей с семьями из поселка Боровая завершена, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".