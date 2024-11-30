Принудительная эвакуация детей с семьями из Боровой на Харьковщине завершена

Принудительная эвакуация детей с семьями из поселка Боровая завершена, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Последнего ребенка вывезли накануне, и таким образом из поселка эвакуировали всех 119 несовершеннолетних.

По данным Синегубова, всего в течение суток с Боровского и Купянского направлений вывезли 54 человека (из них одного ребенка).

Напомним, принудительную эвакуацию детей с семьями объявили из 28 населенных пунктов Боровской громады. Такое решение приняли 13 ноября на заседании Совета обороны области. Синегубов сообщал, что всего эвакуации из сел Боровской громады подлежат 93 ребенка с семьями.

Для жителей старостинских округов Боровской громады работает «горячая линия»: 063 496 54 00. Также действует общая линия эвакуации для всех жителей Харьковщины: 0 800 33 92 91. Всех эвакуированных доставляют в транзитный центр в Харькове. В нем люди могут получить психологическую, социальную, юридическую поддержку, а также горячее питание, вещи, средства гигиены. Кроме того, международные фонды выделяют для вынужденных переселенцев денежную помощь и, при необходимости, временное жилье.