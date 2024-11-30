Смертельный авиаудар и штурмы: Генштаб — о сутках на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
Семь раз атаковали военные РФ за минувшие сутки на севере Харьковщины и восемь раз — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.
На Харьковском направлении противник штурмовал в районах Кудиевки, Глубокого, Волчанска и Тихого, на Купянском — вблизи Колесниковки, Лозовой, Первомайского и Зеленого Гая.
Также агрессор нанес авиаудар по Ковшаровке. Как сообщалось, там погиб пожилой мужчина.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2024 в 08:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь раз атаковали военные РФ за минувшие сутки на севере Харьковщины и восемь раз — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.".