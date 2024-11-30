Смертельный авиаудар и штурмы: Генштаб — о сутках на Харьковщине

Семь раз атаковали военные РФ за минувшие сутки на севере Харьковщины и восемь раз — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.

На Харьковском направлении противник штурмовал в районах Кудиевки, Глубокого, Волчанска и Тихого, на Купянском — вблизи Колесниковки, Лозовой, Первомайского и Зеленого Гая.

Также агрессор нанес авиаудар по Ковшаровке. Как сообщалось, там погиб пожилой мужчина.