Пожилой мужчина погиб на Купянщине: ВС РФ ударили КАБом

74-летний мужчина погиб из-за удара КАБ по поселку Ковшаровка Купянского района на Харьковщине.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным, армия ударила по поселку в 16:00, гражданский получил смертельное ранение.