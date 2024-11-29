Пожилой мужчина погиб на Купянщине: ВС РФ ударили КАБом
Фото: Getty Images
74-летний мужчина погиб из-за удара КАБ по поселку Ковшаровка Купянского района на Харьковщине.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным, армия ударила по поселку в 16:00, гражданский получил смертельное ранение.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, Олег Синегубов, погиб, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 17:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "74-летний мужчина погиб из-за удара КАБ по поселку Ковшаровка Купянского района на Харьковщине.".