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Пожилой мужчина погиб на Купянщине: ВС РФ ударили КАБом

Происшествия 17:04   29.11.2024
Виктория Яковенко
Пожилой мужчина погиб на Купянщине: ВС РФ ударили КАБом Фото: Getty Images

74-летний мужчина погиб из-за удара КАБ по поселку Ковшаровка Купянского района на Харьковщине.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным, армия ударила по поселку в 16:00, гражданский получил смертельное ранение.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 17:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "74-летний мужчина погиб из-за удара КАБ по поселку Ковшаровка Купянского района на Харьковщине.".