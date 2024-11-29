Літній чоловік загинув на Куп’янщині: ЗС РФ вдарили КАБом

74-річний чоловік загинув через удар КАБ по селищу Ківшарівка Куп’янського району на Харківщині.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, армія вдарила по селищу о 16:00, цивільний отримав смертельне поранення.