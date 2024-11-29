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Літній чоловік загинув на Куп’янщині: ЗС РФ вдарили КАБом

Події 17:04   29.11.2024
Вікторія Яковенко
Літній чоловік загинув на Куп’янщині: ЗС РФ вдарили КАБом Фото: Getty Images

74-річний чоловік загинув через удар КАБ по селищу Ківшарівка Куп’янського району на Харківщині.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, армія вдарила по селищу о 16:00, цивільний отримав смертельне поранення.

Читайте також: У Генштабі ЗСУ повідомили, де атакували на Харківщині війська РФ

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 17:04;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "74-річний чоловік загинув через удар КАБ по селищу Ківшарівка Куп’янського району на Харківщині.".