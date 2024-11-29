У Генштабі ЗСУ повідомили, де атакували на Харківщині війська РФ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку окупанти двічі штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська та Тихого. Один бій досі триває, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
Шість разів ворог атакував на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми неподалік Колісниківки, Лозової, Першотравневого та Зеленого Гаю.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, війна, Генштаб ЗСУ, зведення, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 16:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти двічі штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська та Тихого. Один бій досі триває.".