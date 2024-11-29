У Генштабі ЗСУ повідомили, де атакували на Харківщині війська РФ

На Харківському напрямку окупанти двічі штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська та Тихого. Один бій досі триває, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Шість разів ворог атакував на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми неподалік Колісниківки, Лозової, Першотравневого та Зеленого Гаю.