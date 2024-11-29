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У Генштабі ЗСУ повідомили, де атакували на Харківщині війська РФ

Фронт 16:50   29.11.2024
Вікторія Яковенко
У Генштабі ЗСУ повідомили, де атакували на Харківщині війська РФ Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку окупанти двічі штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська та Тихого. Один бій досі триває, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Шість разів ворог атакував на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми неподалік Колісниківки, Лозової, Першотравневого та Зеленого Гаю.

Читайте також: Скільки техніки і солдатів втратила РФ за добу на півночі Харківщини: дані ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 16:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти двічі штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська та Тихого. Один бій досі триває.".