В Генштабе ВСУ сообщили, где атаковали на Харьковщине войска РФ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении оккупанты дважды штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска и Тихого. Один бой продолжается, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
Шесть раз враг атаковал на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы недалеко от Колесниковки, Лозовой, Первомайского и Зеленого Гая.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, зведення, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 16:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты дважды штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска и Тихого. Один бой продолжается.".