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В Генштабе ВСУ сообщили, где атаковали на Харьковщине войска РФ

Фронт 16:50   29.11.2024
Виктория Яковенко
В Генштабе ВСУ сообщили, где атаковали на Харьковщине войска РФ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении оккупанты дважды штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска и Тихого. Один бой продолжается, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Шесть раз враг атаковал на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы недалеко от Колесниковки, Лозовой, Первомайского и Зеленого Гая.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 16:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты дважды штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска и Тихого. Один бой продолжается.".