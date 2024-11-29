В Генштабе ВСУ сообщили, где атаковали на Харьковщине войска РФ

На Харьковском направлении оккупанты дважды штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска и Тихого. Один бой продолжается, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Шесть раз враг атаковал на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы недалеко от Колесниковки, Лозовой, Первомайского и Зеленого Гая.