Смертельний авіаудар і штурми: Генштаб ЗСУ – про добу на Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ
Сім разів атакували військові РФ минулої доби на півночі Харківщини та вісім разів – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.
На Харківському напрямку супротивник штурмував у районах Кудіївки, Глибокого, Вовчанська та Тихого, на Куп’янському – поблизу Колісниківки, Лозової, Першотравневого та Зеленого Гаю.
Також агресор завдав авіаудару по Ківшарівці. Як повідомлялося, там загинув літній чоловік.
Читайте також: Кількість рейдів росіян через кордон на північ Харківщини зросла – ISW
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: атаки, війна, Генштаб ЗСУ, новини Харкова, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Смертельний авіаудар і штурми: Генштаб ЗСУ – про добу на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2024 в 08:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім разів атакували військові РФ минулої доби на півночі Харківщини та вісім разів – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.".