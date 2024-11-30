Смертельний авіаудар і штурми: Генштаб ЗСУ – про добу на Харківщині

Сім разів атакували військові РФ минулої доби на півночі Харківщини та вісім разів – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.

На Харківському напрямку супротивник штурмував у районах Кудіївки, Глибокого, Вовчанська та Тихого, на Куп’янському – поблизу Колісниківки, Лозової, Першотравневого та Зеленого Гаю.

Також агресор завдав авіаудару по Ківшарівці. Як повідомлялося, там загинув літній чоловік.