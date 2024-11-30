Кількість рейдів росіян через кордон на північ Харківщини зросла – ISW

Російські війська 27, 28 і 29 листопада продовжували наступати в районі Глибокого, Вовчанська і Тихого на півночі Харківщини, але не досягли жодних підтверджених успіхів, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

“28 і 29 листопада російські мілблогери стверджували, що сили РФ домоглися незначних успіхів у Вовчанську на тлі боїв у міських районах; що тривають бої під Липцями і що сили, які діють уздовж лінії Козача Лопань-Слатине, активізувалися за останні два тижні. ISW не спостерігав підтвердження російських успіхів у цих районах”, – зазначили в Інституті.

При цьому аналітики констатували збільшення кількості транскордонних рейдів росіян у напрямку Козачої Лопані Дергачівської громади за останній тиждень.

“Українські військові джерела повідомили 28 листопада, що українські оператори безпілотників відбили російську механізовану атаку у складі посиленого взводу з трьома гусеничними бойовими машинами піхоти й одним танком на Харківському напрямку в неуточнену дату. Прессекретар української бригади та командир взводу українських безпілотників, що діють на Харківському напрямку, повідомили 29 листопада, що українські сили використовують безпілотники для контролю повітряного простору на півночі Харківської області, відтісняють російські сили від Харкова до кордону з Росією, значною мірою позбавили їх можливості використовувати бронетехніку та змусили пересуватися пішки”, — пишуть аналітики.

Що стосується Куп’янського напрямку, то ISW озвучив інформацію, ймовірно, комбата батальйону «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрія Федоренка, про те, що невелика група російської піхоти нещодавно переправилася на західний берег річки Оскіл і українські сили працюють над її ліквідацією.

Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець заявив 29 листопада, що російські сили чисельністю до роти також переправилися через річку Оскіл у районі підвісного мосту на південь від села Новомлинськ, але зазначив, що командування РФ, ймовірно, намагатиметься розширити цей плацдарм.



Карта ISW