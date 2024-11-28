Що на Куп’янщині: «Ахіллес» – про тиждень для ворога в режимі «камікадзе»

Протягом тижня, що минає, російським військовим не вдалося досягти успіхів на полі бою в Куп’янському районі Харківської області. Вони перейшли в режим «камікадзе» та втратили велику кількість штурмових груп та техніки, розповів в етері нацмарафону комбат батальйону «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

«Загалом на Куп’янщині насичено, так скажімо, м’яко. Противник не виконав поставлене завдання, яке було визначене йому до 1 листопада, – вийти на Куп’янськ-Вузловий та Куп’янськ лівобережний. Як наслідок, активно привів свої війська в режим “камікадзе”. Що це значить? За будь-яку ціну необхідно досягти результату на полі бою. Вперед техніка, вперед жива сила. Не дивлячись на втрати, виконати завдання. Як наслідок, противник тисне по всіх відтинках, але за тиждень, який минає, суттєвих успіхів йому так і не вдалося отримати на полі бою», — сказав комбат.

За його даними, зокрема не вдалося росіянам суттєво покращити своє тактичне положення у районі Кругляківки.

«Структурні підрозділи противника знаходяться в цьому населеному пункті, але сталої оборонної лінії чи сталого плацдарму їм так і не вдалося реалізувати. Тобто, на поточний момент ворог знаходиться в тимчасових укриттях, зазнає численних втрат. На деякому відтинку доводиться, уявіть, противнику рухати пішим ходом до 12 кілометрів, тому що застосування будь-якої іншої техніки не є можливим у зв’язку з супротивом Сил оборони. Це робота нашої артилерії, безпілотних систем, протитанкових засобів. З десяти піхотинців, які йдуть на цей марш, доходять до передньої лінії три, займає позиції один. Решта сходить з дистанції та ліквідовується Силами оборони», — розповів Федоренко.

У районі Колісниківки захисники змогли вибити супротивника з низки позицій та надійно там закріпитися. У лівобережному Куп’янську та Куп’янську-Вузловому ворог намагається проводити комбіновані штурми, але ці території повністю під контролем СОУ.

«У районі Дворічної дуже такий інформаційний привід відбувся, коли ДРГ противника були виявлені на правому березі. На надувних човнах, плотах, користуючись поганими повні вимогами, намагаються переправлятися. Скажу вам абсолютно відверто, що не можна сказати про те, що ворог вдався до форсування річки Оскіл. Тому що це передбачає перекидання сил і засобів противника, заняття плацдарму на правому березі та наведення необхідних переправ для забезпечення логістики своїх військ, постачання живої сили, перекидання техніки й всього необхідного для того, щоб нарощувати зусилля і просуватися. Станом на сьогодні цього всього немає. Противник діє виключно ДРГ. Певна присутність на правому березі є, але Сили оборони про це достатньо добре поінформовані», — схарактеризував ситуацію Федоренко.