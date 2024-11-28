Что на Купянщине: «Ахиллес» — детально о неделе для врага в режиме «камикадзе»
В течение уходящей недели российским военным не удалось достичь успехов на поле боя в Купянском районе Харьковской области. Они перешли в режим «камикадзе» и потеряли большое количество штурмовых групп и техники, рассказал в эфире нацмарафона комбат батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.
«В целом на Купянщине насыщенно, так скажем, мягко. Противник не выполнил поставленную задачу, которая была определена ему до 1 ноября, — выйти на Купянск-Узловой и Купянск левобережный. Как следствие, активно привел свои войска в режим «камикадзе». Что это значит? Любой ценой необходимо достичь результата на поле боя. Вперед техника, вперед живая сила. Несмотря на потери, выполнить задачу. Как следствие, противник давит по всем отрезкам, но за неделю, которая проходит сейчас уже, существенных успехов ему так и не удалось получить на поле боя», — сказал комбат.
По его данным, в частности не удалось россиянам существенно улучшить свое тактическое положение в районе Кругляковки.
«Структурные подразделения противника находятся в этом населенном пункте, но постоянной оборонительной линии или устойчивого плацдарма им так и не удалось реализовать. То есть, на текущий момент враг находится во временных укрытиях, несет многочисленные потери. На некотором отрезке приходится, представьте, противнику двигаться пешим ходом до 12 километров, потому что применение любой другой техники невозможно в связи с сопротивлением Сил обороны. Это работа нашей артиллерии, беспилотных систем, противотанковых средств. Из десяти пехотинцев, которые идут на этот марш, доходят до передней линии три, занимает позиции один. Остальные сходят с дистанции и ликвидируются Силами обороны», — рассказал Федоренко.
В районе Колесниковки защитники смогли выбить противника с ряда позиций и надежно там закрепиться. В левобережном Купянске и Купянске-Узловом враг пытается проводить комбинированные штурмы, но эти территории полностью под контролем СОУ.
«В районе Двуречной очень такой информационный повод произошел, когда ДРГ противника были обнаружены на правом берегу. На надувных лодках, плотах, пользуясь плохими полными требованиями, пытаются переправляться. Скажу вам абсолютно откровенно, что нельзя сказать о том, что враг прибегнул к форсированию реки Оскол. Потому что это предполагает переброску сил и средств противника, занятие плацдарма на правом берегу и наведение необходимых переправ для обеспечения логистики своих войск, снабжения живой силы, переброски техники и всего необходимого для того, чтобы наращивать усилия и продвигаться. По состоянию на сегодняшний день этого всего нет. Действуют исключительно ДРГ, определенное присутствие на правом берегу есть, но Силы обороны об этом достаточно хорошо информированы», — охарактеризовал ситуацию Федоренко.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ахиллес, новости Харькова, Юрий Федоренко;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 17:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение уходящей недели российским военным не удалось достичь успехов на поле боя в Купянском районе, рассказал комбат батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко".