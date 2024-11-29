“Виникають специфічні думки” – Машовець про успіхи росіян під Куп’янськом

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець опублікував огляд щодо складу та кількості військ противника на Куп’янському напрямку.

Він зазначив, що 1-ша танкова армія РФ діє на Куп’янському напрямку своїми основними силами, до того ж посилена додатково підрозділами інших військових з’єднань. Також оглядач підтвердив інформацію, яку раніше озвучували аналітики DeepState: росіяни форсували річку Оскіл на північ від Куп’янська. Ті ж дані підтверджували військові батальйону “Ахіллес”.

“На Куп’янському напрямку, очевидно, нещодавно, якась частина передових підрозділів визначеного комплекту військ зі складу 6-ї загальновійськової армії (ЗВА) противника, який діє у смузі його угрупування військ (УВ) “Запад” (МВО), зуміла форсувати р.Оскіл північніше Куп’янська Вузлового (в районі південніше с.Новомлинськ, це так званий район “підвісного моста”), у напрямку на с. Фиголівка. На цей час, очевидно, створений противником плацдарм скоріше належить до розміру “ротного”, але не викликає сумніву той факт, що командування противника спробує найближчим часом розвинути цей свій тактичний успіх“, – написав Машовець.

При цьому раніше в ХОВА та ОСУВ “Хортиця” повідомляли, що ситуація – під контролем Сил оборони.

Машовець зазначив, що основу оперативно-тактичного угруповання противника на Куп’янському напрямку становить 1-ша танкова армія ЗС РФ. Штаб цієї армії здійснює командування діями всіх російських військ під Куп’янськом. Також тут у наявності – окремі підрозділи зі складу військ УВ “Север” (6-й ЗВА та 11-го армійського корпусу) та “пара “заблукалих” батальйонів 20-ї ЗВА, яка діє на Лиманському напрямку, але також входить до складу УВ “Запад”.

“Разом, вони й складають те угрупування, яке веде наступ проти північної частини нашого плацдарму на р. Оскіл з півночі (діють сили 6-ї ЗВА та 11-го АК), а також зі сходу, півдня й південного сходу (оперує 1-ша ТА)… Найближчою ціллю противника, на цей час, очевидно є ліквідація цієї частини нашого плацдарму й зайняття району Ківшарівка – Куп’янськ Вузловий – Кучерівка – Петропавлівка“, – вважає військовий оглядач.

За його оцінками, на Куп’янському напрямку розгорнуто угруповання понад 35 тисяч російських військовослужбовців (з резервами – можливо до 37 тис.).

🔹 менше ніж 400 танків (390-394);

🔹 до 755-760 ББМ;

🔹 менш як 440 артсистем (ствольної артилерії);

🔹 РСЗВ – від 110 до 120 одиниць.

Наводячи всі ці параметри, Машовець наголошує на їхній недостатності для тієї кількості підрозділів, яка знаходиться на Куп’янському напрямку. При цьому є й ті озброєння, яких вистачає росіянам.

“В інтересах військ 1-ї ТА працює зведена група її 112-ї окремої ракетної бригади (орбр), яка має у розгорнутому стані, десь до восьми – десяти одиниць мобільних пускових установок (ПУ) оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК), що виглядає доволі вагомо… – Окрім цього, середньодобово, для повітряної підтримки військ 1-ї ТА командування противника залучає до шести-восьми “бортів” армійської (АА) та оперативно-тактичної авіації”, – повідомив оглядач “Інформаційного спротиву”.

Підбиваючи підсумки, він підкреслив: “Не тільки в мене, а й ще у цілого ряду оглядачів, у зв’язку з останніми успіхами противника на цьому напрямку (прорив й вихід до Осколу, в районі Колісниківки та Кругляківки, прориву у сам Куп’янськ, та форсування Осколу північніше Дворічної) виникають, скажімо так… специфічні думки. Звісно, ділитися я ними не буду… Але замислитись про реальний стан та рівень боєздатності наших військ на цьому напрямку, це мимоволі, примушує”.

Детальна інформація Машовця про склад військ РФ: