Форсування росіянами річки Оскіл: у ЗСУ пояснили, що загрожує Куп’янську

Заступник командира батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92 ОШБр Олесь Маляревич в етері «Суспільне. Студія» повідомив, де саме і як ворог форсував річку Оскіл на Харківщині.

«Є вже спроба перетину річки Оскіл, північніше Куп’янська. Наразі там ситуація вирішується, щоб їх витіснити назад. 24/7 штурми. Наше завдання – максимально нанести ураження і уповільнити рух по лівому берегу. Факт – вони форсували річку 20 км північніше Куп’янська. Кинули троси через річку, там є вузька частина, і на човнах невелика група піхоти перемістилася», – зазначив військовий.

За його словами, наразі українські воїни намагаються зачистити цю територію.

«Якщо вони форсують – вони виходять північніше Куп’янська, вже по правому берегу – це може бути оточення Куп’янська. Ця ситуація набагато стане важчою. Може початися складна логістична історія. Всі це розуміють і бачать, і робиться все, щоб стабілізувати цю ситуацію», – сказав Маляревич.