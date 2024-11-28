Форсування росіянами річки Оскіл: у ЗСУ пояснили, що загрожує Куп’янську
Заступник командира батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92 ОШБр Олесь Маляревич в етері «Суспільне. Студія» повідомив, де саме і як ворог форсував річку Оскіл на Харківщині.
«Є вже спроба перетину річки Оскіл, північніше Куп’янська. Наразі там ситуація вирішується, щоб їх витіснити назад. 24/7 штурми. Наше завдання – максимально нанести ураження і уповільнити рух по лівому берегу. Факт – вони форсували річку 20 км північніше Куп’янська. Кинули троси через річку, там є вузька частина, і на човнах невелика група піхоти перемістилася», – зазначив військовий.
За його словами, наразі українські воїни намагаються зачистити цю територію.
«Якщо вони форсують – вони виходять північніше Куп’янська, вже по правому берегу – це може бути оточення Куп’янська. Ця ситуація набагато стане важчою. Може початися складна логістична історія. Всі це розуміють і бачать, і робиться все, щоб стабілізувати цю ситуацію», – сказав Маляревич.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ахиллес, війна, ЗСУ, куп'янск, оскол;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 16:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник командира батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92 ОШБр Олесь Маляревич в етері «Суспільне. Студія» повідомив, де саме і як ворог форсував річку Оскіл на Харківщині.".