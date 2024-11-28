Форсирование россиянами реки Оскол: в ВСУ объяснили, что угрожает Купянску

Заместитель командира батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОШБр Олесь Маляревич в эфире «Суспільне. Студія» сообщил, где именно и как враг форсировал реку Оскол на Харьковщине.

«Есть уже попытка пересечения реки Оскол, севернее Купянска. Сейчас ситуация решается, чтобы их вытеснить обратно. 24/7 штурмы. Наша задача – максимально нанести поражение и замедлить движение по левому берегу. Факт – они форсировали реку 20 км севернее Купянска. Бросили тросы через реку, там есть узкая часть, и на лодках небольшая группа пехоты переместилась», — отметил военный.

По его словам, украинские воины намерены зачистить эту территорию.

«Если они форсируют – они выходят севернее Купянска, уже по правому берегу – это может быть окружение Купянска. Эта ситуация намного станет тяжелее. Может начаться сложная логистическая история. Все это понимают и видят и делается все, чтобы стабилизировать эту ситуацию», — сказал Маляревич.