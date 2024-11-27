Коваленко: РФ недалеко от прямой трассы на Купянск, до города – два километра
Ввиду последних наступлений россиян на Харьковщине, возросла угроза продвижения врага на Купянском направлении, считает аналитик группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко.
Он напомнил, что на данный момент линия фронта находится в двух километрах от Купянска – россияне находятся неподалеку прямой трассы на город.
«В этом и проблематика – россияне могут попытаться еще раз прорваться на окраины и уже закрепиться на окраине. То есть, если до того это был какой-то отчаянный шаг на уровне самоубийства, такой, суицидальный оклик, то если они будут действовать более слаженно, то они будут просто использовать классическую стандартную практику. Закрепление в окрестностях и постепенно, улица за улицей продвижения вглубь самого города. И действительно, в этом есть угроза. Два километра – это не то расстояние, которое может для них стать серьезным препятствием. Главное, чтобы это расстояние было подготовлено для противодействия этим штурмовым накатам и, соответственно, чтобы это расстояние превратилось для них в такую адскую дорогу», – сказал Коваленко.
Он также отметил, что есть вопросы и к продвижению РФ на другом участке на Харьковщине – вблизи Двуречной. Там россияне уже форсировали Оскол и закрепились на правом берегу. И аналитик утверждает, что эту проблему нужно решать как можно скорее. Ведь так враг показывает, что готов расширять свою зону влияния в области.
«Я не могу пока говорить, насколько это критический звонок, насколько этот звоночек нужно воспринимать как катастрофическое явление для правого берега. Я не исключаю, что уже есть соответствующие сценарии противодействия и россиян мы сможем повернуть на левый берег реки Оскол», – добавил Коваленко.
Видео: OBOZ.UA
Читайте также: РФ продвинулась возле Колесниковки, Кругляковки и на еще одном участке области
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: коваленко, Купянщина, обозреватель;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Коваленко: РФ недалеко от прямой трассы на Купянск, до города – два километра»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 09:53;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ввиду последних наступлений россиян на Харьковщине, возросла угроза продвижения врага на Купянщине, считает аналитик группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко. ".