Коваленко: РФ недалеко от прямой трассы на Купянск, до города – два километра

Ввиду последних наступлений россиян на Харьковщине, возросла угроза продвижения врага на Купянском направлении, считает аналитик группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко.

Он напомнил, что на данный момент линия фронта находится в двух километрах от Купянска – россияне находятся неподалеку прямой трассы на город.

«В этом и проблематика – россияне могут попытаться еще раз прорваться на окраины и уже закрепиться на окраине. То есть, если до того это был какой-то отчаянный шаг на уровне самоубийства, такой, суицидальный оклик, то если они будут действовать более слаженно, то они будут просто использовать классическую стандартную практику. Закрепление в окрестностях и постепенно, улица за улицей продвижения вглубь самого города. И действительно, в этом есть угроза. Два километра – это не то расстояние, которое может для них стать серьезным препятствием. Главное, чтобы это расстояние было подготовлено для противодействия этим штурмовым накатам и, соответственно, чтобы это расстояние превратилось для них в такую ​​адскую дорогу», – сказал Коваленко.

Он также отметил, что есть вопросы и к продвижению РФ на другом участке на Харьковщине – вблизи Двуречной. Там россияне уже форсировали Оскол и закрепились на правом берегу. И аналитик утверждает, что эту проблему нужно решать как можно скорее. Ведь так враг показывает, что готов расширять свою зону влияния в области.

«Я не могу пока говорить, насколько это критический звонок, насколько этот звоночек нужно воспринимать как катастрофическое явление для правого берега. Я не исключаю, что уже есть соответствующие сценарии противодействия и россиян мы сможем повернуть на левый берег реки Оскол», – добавил Коваленко.

Видео: OBOZ.UA