Коваленко: РФ недалеко від прямої траси на Куп’янськ, до міста – два кілометри

Враховуючи останні наступи росіян на Харківщині, зросла загроза просування ворога на Купʼянщині, вважає аналітик групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

Він нагадав, що наразі лінія фронту знаходиться за два кілометри від Куп’янська – росіяни знаходяться неподалік прямої траси на місто.

“У цьому вся і проблематика – росіяни можуть спробувати ще раз прорватися на околиці і вже закріпитися на околиці. Тобто, якщо до того це був якийсь відчайдушний крок на рівні самогубства, такий, суїцидальний оклик, то якщо вони будуть діяти більш злагоджено, то вони будуть просто використовувати класичну стандартну практику. Закріплення на околицях і поступово, вулиця за вулицею просування вглиб самого міста. І дійсно в цьому є загроза. Два кілометра – це не та відстань, яка може для них стати серйозною завадою. Головне, щоб ця відстань була підготовлена для протидії цим штурмовим накатам і, відповідно, щоб ця відстань перетворилась для них у таку пекельну дорогу“, – сказав Коваленко.

Він також зазначив, що є питання і щодо просування РФ на іншій ділянці на Харківщині – поблизу Дворічної. Там росіяни вже форсували Оскіл та закріпилися на правому березі. І аналітик стверджує, що цю проблему потрібно вирішувати якнайшвидше. Адже так ворог показує, що ладен розширювати свою зону впливу в області.

“Я не могу поки що говорити, наскільки це критичний дзвоник, наскільки цей дзвіночок треба сприймати як катастрофічне явище для правого берега. Я не виключаю, що вже є відповідні сценарії протидії і росіян ми зможемо повернути на лівий берег річки Оскіл”, – додав Коваленко.

Відео: OBOZ.UA