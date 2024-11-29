«Возникают специфические мнения» — Машовец об успехах россиян под Купянском
Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец опубликовал обзор о составе и количестве войск противника на Купянском направлении.
Он отметил, что 1-я танковая армия РФ действует на Купянском направлении своими основными силами, к тому же — усилена дополнительно подразделениями других военных соединений. Также обозреватель подтвердил информацию, которую ранее озвучивали аналитики DeepState: россияне форсировали реку Оскол севернее Купянска. Те же данные подтверждали военные батальона «Ахиллес».
«На Купянском направлении, очевидно, недавно, какая-то часть передовых подразделений определенного комплекта войск из состава 6-й общевойсковой армии (ОВА) противника, действующего в полосе его группировки войск (ГВ) «Запад» (МВО), сумела форсировать р. Оскол севернее Купянска-Узлового (в районе южнее с. Новомлинск, это так называемый район «подвесного моста»), по направлению на с. Фиголовка. На данный момент, очевидно, созданный противником плацдарм скорее относится к размеру «ротного», но не вызывает сомнения тот факт, что командование противника попытается в ближайшее время развить этот тактический успех», — написал Машовец.
При этом ранее в ХОВА и ОСУВ «Хортица» сообщали, что ситуация — под контролем Сил обороны.
Машовец отметил, что основу оперативно-тактической группировки противника на Купянском направлении составляет 1-я танковая армия ВС РФ. Штаб этой армии осуществляет командование действиями всех российских войск под Купянском. Также тут в наличии — отдельные подразделения из состава войск ГВ «Север» (6-й ОВА и 11-го армейского корпуса) и «пара «заблудившихся» батальонов 20-й ОВА, которая действует на Лиманском направлении, но также входит в состав ГВ «Запад».
«Вместе, они и составляют ту группировку, которая ведет наступление против северной части нашего плацдарма на р. Оскол с севера (действуют силы 6-й ОВА и 11-го АК), а также с востока, юга и юго-востока (оперирует 1-я ТА). Ближайшей целью противника, на данный момент, очевидно является ликвидация этой части нашего плацдарма и занятие района Ковшаровка – Купянск Узловой – Кучеровка – Петропавловка», — считает военный обозреватель.
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По его оценкам, на Купянском направлении развернута группировка в более чем 35 тысяч российских военнослужащих (с резервами — возможно до 37 тыс.) В их распоряжении:
🔹 менее 400 танков (390-394);
🔹 до 755-760 ББМ;
🔹 менее 440 артсистем (ствольной артиллерии);
🔹 РСЗО — от 110 до 120 единиц.
Приводя все эти параметры, Машовец подчеркивает их недостаточность для такого количества подразделений, которые находятся на Купянском направлении. При этом есть и те вооружения, которых россиянам хватает.
«В интересах войск 1-й ТА работает сводная группа ее 112-й отдельной ракетной бригады (орбр), которая имеет в развернутом состоянии, где-то до восемь-десять единиц мобильных пусковых установок (ПУ) оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК), что выглядит довольно весомо. Кроме этого, среднесуточно, для воздушной поддержки войск 1-й ТА командование противника привлекает шесть-восемь «бортов» армейской (АА) и оперативно-тактической авиации», — сообщил обозреватель «Информационного сопротивления.
Подводя итоги, он подчеркнул: «Не только у меня, но еще у целого ряда обозревателей, в связи с последними успехами противника на этом направлении (прорыв и выход к Осколу, в районе Колесниковки и Кругляковки, прорыва в сам Купянск, и форсирования Оскола севернее Двуречной) возникают, скажем так, специфические мнения. Конечно, делиться я ими не буду… Но задуматься о реальном состоянии и уровне боеспособности наших войск на этом направлении, это невольно, заставляет».
Подробная информация Машовца о составе войск РФ:
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 09:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец опубликовал обзор о составе и количестве войск противника на Купянском направлении".