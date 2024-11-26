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Из десяти россиян на берег выходит до трех: ВСУ о попытках РФ перейти Оскол

Украина 10:39   26.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Из десяти россиян на берег выходит до трех: ВСУ о попытках РФ перейти Оскол

Личный состав врага, который пытается форсировать Оскол и другие реки или водоемы на Харьковщине, сразу же уничтожается СОУ, утверждают в ВСУ.

«То есть, там все находится под контролем Сил обороны. Даже если какие-то группы и переправляются в количестве 8-10 человек, то из того количества поднимается на берег около 2-3 человек», – сказал в эфире нацмарафона спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин.

Стабилизировалась ситуация и на Купянском направлении. По словам Волошина, тактика оккупантов осталась неизменной – они пытаются просачиваться небольшими группами и закрепляться на позициях. Однако украинские военные не могут назвать ее эффективной.

«Могу сказать, что Купянское направление остается под контролем как СОУ, так и подразделений ВСУ. На том направлении ситуация такая же, как и на большинстве направлений – это тактика оккупантов такая, что они пытаются просачиваться малыми штурмовыми группами, а затем – накапливаться. И также привлечение большого количества бронетехники. Но за последние сутки вы уже видели сводку Генштаба, что на том направлении удалось стабилизировать ситуацию и враг от города отброшен», – добавил спикер ОСГВ «Хортица».

Читайте также: Больше двадцати раз россияне атаковали позиции ВСУ на Купянщине – данные ГШ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 10:39;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Личный состав врага, который пытается форсировать Оскол и другие реки или водоемы на Харьковщине, сразу же уничтожается СОУ, утверждают в ВСУ.".