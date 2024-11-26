Із десяти росіян на берег виходить до трьох: ЗСУ про спроби РФ перейти Оскіл
Особовий склад ворога, який намагається форсувати Оскіл та інші річки чи водойми на Харківщині, одразу ж знищується СОУ, стверджують у ЗСУ.
“Тобто, там все знаходиться під контролем Сил оборони. Навіть якщо якість групи і переправляються у кількості 8-10 чоловік, то із тієї кількості підіймається на берег близько 2-3 осіб“, – сказав в етері нацмарафону речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин.
Стабілізувалась ситуація і на Куп’янському напрямку. За словами Волошина, тактика окупантів залишилася незмінною – вони намагаються просочуватися невеликими групами та закріплюватись на позиціях. Проте українські військові не можуть назвати її ефективною.
“Можу сказати, що Купʼянський напрямок залишається під контролем, як СОУ, так і підрозділів ЗСУ. На тому напрямку ситуація така ж сама, як і на більшості напрямків – це тактика окупантів така, що вони намагаються просочуватися малими групами штурмовими, а потім – накопичуватись. І також залучення великої кількості бронетехніки. Але за останню добу, ви вже бачили і зведення Генштабу, що на тому напрямку вдалося стабілізувати ситуацію і ворог від міста відкинутий“, – додав речник ОСУВ «Хортиця».
Читайте також: Понад двадцять разів росіяни атакували позиції ЗСУ на Куп’янщині – дані ГШ
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: ЗСУ, оскол, Украинские защитники, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Із десяти росіян на берег виходить до трьох: ЗСУ про спроби РФ перейти Оскіл»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 10:39;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Особовий склад ворога, який намагається форсувати Оскіл та інші річки чи водойми на Харківщині, одразу ж знищується СОУ, стверджують у ЗСУ.".