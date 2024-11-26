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Із десяти росіян на берег виходить до трьох: ЗСУ про спроби РФ перейти Оскіл

Україна 10:39   26.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Із десяти росіян на берег виходить до трьох: ЗСУ про спроби РФ перейти Оскіл

Особовий склад ворога, який намагається форсувати Оскіл та інші річки чи водойми на Харківщині, одразу ж знищується СОУ, стверджують у ЗСУ.

Тобто, там все знаходиться під контролем Сил оборони. Навіть якщо якість групи і переправляються у кількості 8-10 чоловік, то із тієї кількості підіймається на берег близько 2-3 осіб“, – сказав в етері нацмарафону речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин.

Стабілізувалась ситуація і на Куп’янському напрямку. За словами Волошина, тактика окупантів залишилася незмінною – вони намагаються просочуватися невеликими групами та закріплюватись на позиціях. Проте українські військові не можуть назвати її ефективною.

Можу сказати, що Купʼянський напрямок залишається під контролем, як СОУ, так і підрозділів ЗСУ. На тому напрямку ситуація така ж сама, як і на більшості напрямків – це тактика окупантів така, що вони намагаються просочуватися малими групами штурмовими, а потім – накопичуватись. І також залучення великої кількості бронетехніки. Але за останню добу, ви вже бачили і зведення Генштабу, що на тому напрямку вдалося стабілізувати ситуацію і ворог від міста відкинутий“, – додав речник ОСУВ «Хортиця».

Читайте також: Понад двадцять разів росіяни атакували позиції ЗСУ на Куп’янщині – дані ГШ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 10:39;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Особовий склад ворога, який намагається форсувати Оскіл та інші річки чи водойми на Харківщині, одразу ж знищується СОУ, стверджують у ЗСУ.".