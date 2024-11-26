Із десяти росіян на берег виходить до трьох: ЗСУ про спроби РФ перейти Оскіл

Особовий склад ворога, який намагається форсувати Оскіл та інші річки чи водойми на Харківщині, одразу ж знищується СОУ, стверджують у ЗСУ.

“Тобто, там все знаходиться під контролем Сил оборони. Навіть якщо якість групи і переправляються у кількості 8-10 чоловік, то із тієї кількості підіймається на берег близько 2-3 осіб“, – сказав в етері нацмарафону речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин.

Стабілізувалась ситуація і на Куп’янському напрямку. За словами Волошина, тактика окупантів залишилася незмінною – вони намагаються просочуватися невеликими групами та закріплюватись на позиціях. Проте українські військові не можуть назвати її ефективною.

“Можу сказати, що Купʼянський напрямок залишається під контролем, як СОУ, так і підрозділів ЗСУ. На тому напрямку ситуація така ж сама, як і на більшості напрямків – це тактика окупантів така, що вони намагаються просочуватися малими групами штурмовими, а потім – накопичуватись. І також залучення великої кількості бронетехніки. Але за останню добу, ви вже бачили і зведення Генштабу, що на тому напрямку вдалося стабілізувати ситуацію і ворог від міста відкинутий“, – додав речник ОСУВ «Хортиця».