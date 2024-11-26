Куди намагаються зайти ворожі ДРГ на Дергачівщині – відповідь Задоренка

Російські ДРГ, які намагаються прорвати український кордон на території Дергачівської громади на Харківщині, не можуть заходити до населених пунктів, де проживають люди. Про це в етері «Суспільне. Студія» повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Він (ворог – ред.) постійно робить спроби малими групами протиснутися в бік нашого державного кордону, але ці спроби йдуть переважно в лісосмугах, у посадках, по ярках. Наші хлопці надійно тримають наш державний кордон, захисники відбивають усі атаки ворога. У людей в селищах є небезпека саме від ураження FPV-дронами і обстрілів артилерією. Але таких випадків, щоб ворожі диверсійні групи заходили в населені пункти, де проживають люди, таких випадків немає», – зазначив Задоренко.

За його даними, населені пункти, які межують з територією РФ – Козача Лопань, Токарівка, Проходи, ворог обстрілює наймасованіше. Зокрема, застосовує артилерію, авіабомби та FPV-дрони.

«У зв’язку з тим, що там великі руйнації, немає, на жаль, можливості відновити туди електропостачання, газопостачання. В цих населених пунктах проживають близько 750 людей. Переважна більшість проживає у Козачій Лопані і Новій Козачій», – додав Задоренко.

Нагадаємо, вранці 25 листопада у зведенні Генштаб ЗСУ повідомляли, що росіяни атакували в районі Козачої Лопані. Пізніше начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко уточнив, що в ніч з 24 на 25 листопада малочисельна російська ДРГ дійсно намагалася здійснити прорив кордону у районі КПП Гоптівка – Нєхотєєвка. Однак він спростував інформацію про активний наступ РФ на Дергачівському напрямку. Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, станом на сьогодні інформація про наступ росіян на Козачу Лопань, яку розповсюджують роспабліки, не відповідає дійсності.