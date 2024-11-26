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Куда пытаются зайти вражеские ДРГ на Дергачевщине – ответ Задоренко

Общество 12:15   26.11.2024
Виктория Яковенко
Куда пытаются зайти вражеские ДРГ на Дергачевщине – ответ Задоренко скриншот

Российские ДРГ, пытающиеся прорвать украинскую границу на территории Дергачевской громады на Харьковщине, не могут заходить в населенные пункты, где проживают люди. Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко в эфире «Суспільне. Студія».

«Он (враг — ред.) постоянно делает попытки малыми группами протиснуться в сторону нашей государственной границы, но эти попытки идут преимущественно в лесополосах, посадках. Наши ребята надежно держат нашу государственную границу, защитники отбивают все атаки врага. У людей в селах есть опасность именно от поражения FPV-дронами и обстрелов артиллерией. Но таких случаев, чтобы вражеские диверсионные группы заходили в населенные пункты, где проживают люди, таких случаев нет», – отметил Задоренко.

По его данным, населенные пункты, граничащие с территорией РФ – Казачья Лопань, Токаревка, Проходы, враг обстреливает наиболее массированно, в частности, применяет артиллерию, авиабомбы и FPV-дроны.

«В связи с тем, что там большие разрушения, нет, к сожалению, возможности возобновить туда электроснабжение, газоснабжение. В этих населенных пунктах проживает около 750 человек. Подавляющее большинство проживает в Казачьей Лопане и Новой Казачьей», — добавил Задоренко.

Напомним, утром 25 ноября в сводке Генштаба ВСУ сообщали, что россияне атаковали в районе Казачьей Лопани. Позже начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко уточнил, что в ночь с 24 на 25 ноября малочисленная российская ДРГ действительно пыталась совершить прорыв границы в районе КПП Гоптовка – Нехотеевка. Однако он опроверг информацию об активном наступлении РФ на Дергачевском направлении. Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, по состоянию на сегодня информация о наступлении россиян на Казачью Лопань, которую распространяют роспаблики, не соответствует действительности.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 12:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские ДРГ, пытающиеся прорвать украинскую границу на территории Дергачевской громады на Харьковщине, не могут заходить в населенные пункты, где проживают люди. ".