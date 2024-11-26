СОУ полностью контролируют приграничье, наступления РФ на Казачью Лопань нет
Атаки РФ в районе Казачей Лопани прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
«По состоянию на сегодняшний день информация о наступлении россиян на Казачью Лопань, что на Харьковщине, которую распространяют их паблики, не соответствует действительности. Силы обороны полностью контролируют границы», – написал Коваленко.
Напомним, утром25 ноября в сводке Генштаба ВСУ сообщали, что россияне атаковали в районе Казачьей Лопани. На фоне этого заявления начали появляться заявления о якобы начале нового наступления оккупантов на этом направлении. Позже начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко уточнил, что в ночь с 24 на 25 ноября малочисленная российская ДРГ действительно пыталась совершить прорыв границы в районе КПП Гоптовка – Нехотеевка. Однако он опроверг информацию об активном наступлении РФ на Дергачевском направлении, добавив, что достаточного количества сил для этого на границе не фиксируется.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: Дергачи, Казачья Лопань, наступ, наступление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 11:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Атаки РФ в районе Казачей Лопани прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. ".