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Ночью вражеская ДРГ пыталась прорвать границу на Дергачевщине — Задоренко

Общество 12:09   25.11.2024
Виктория Яковенко
Ночью вражеская ДРГ пыталась прорвать границу на Дергачевщине — Задоренко Фото: Вячеслав Задоренко

В ночь с 24 на 25 ноября малочисленная российская ДРГ пыталась совершить прорыв границы в районе КПП Гоптовка – Нехотеевка, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Часть диверсантов удалось ликвидировать, другие отступили назад в Белгородскую область», – отметил Задоренко.

Он добавил, что время от времени враг пытается «прощупывать» позиции украинских защитников, засылая своих диверсантов.

«Россияне не проводят и не пытаются проводить активное наступление на Дергачевском направлении, достаточного для этого количества сил на границе не фиксируется. Поэтому я прошу всех не поддаваться панике, доверять официальным источникам и проверенным средствам массовой информации», — подчеркнул Задоренко.

Напомним, утром в сводке Генштаба ВСУ сообщали, что россияне атаковали в районе Казачьей Лопани. По их данным, на Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Казачья Лопань, Тихое и Волчанск.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 12:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь с 24 на 25 ноября малочисленная российская ДРГ пыталась совершить прорыв границы в районе КПП Гоптовка – Нехотеевка, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.".