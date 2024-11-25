Ночью вражеская ДРГ пыталась прорвать границу на Дергачевщине — Задоренко
В ночь с 24 на 25 ноября малочисленная российская ДРГ пыталась совершить прорыв границы в районе КПП Гоптовка – Нехотеевка, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
«Часть диверсантов удалось ликвидировать, другие отступили назад в Белгородскую область», – отметил Задоренко.
Он добавил, что время от времени враг пытается «прощупывать» позиции украинских защитников, засылая своих диверсантов.
«Россияне не проводят и не пытаются проводить активное наступление на Дергачевском направлении, достаточного для этого количества сил на границе не фиксируется. Поэтому я прошу всех не поддаваться панике, доверять официальным источникам и проверенным средствам массовой информации», — подчеркнул Задоренко.
Напомним, утром в сводке Генштаба ВСУ сообщали, что россияне атаковали в районе Казачьей Лопани. По их данным, на Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Казачья Лопань, Тихое и Волчанск.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: война, Вячеслав Задоренко, дергачевская громада, дрг, Козачья Лопань;
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 12:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь с 24 на 25 ноября малочисленная российская ДРГ пыталась совершить прорыв границы в районе КПП Гоптовка – Нехотеевка, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.".