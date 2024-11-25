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Генштаб: оккупанты наступали в районе Казачей Лопани

Украина 08:19   25.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: оккупанты наступали в районе Казачей Лопани Фото: Генштаб ВСУ

О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – об обстрелах области проинформировал утром 25 ноября Генштаб ВСУ.

На севере Харьковщины враг шесть раз штурмовал наши позиции. В частности, по данным ГШ, россияне атаковали в районе Казачьей Лопани. «На Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Казачьей Лопани, Тихого и Волчанска», — сообщили в сводке ГШ.

На Купянщине оккупанты безуспешно наступали 14 раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Новоосинового, Колесниковки и Вишневого», – написали в ГШ.

В течение минувших суток РФ сбросила авиабомбы на Гранов, Тихое и Богуславку.

Также в Генштабе обновили данные о потерях оккупантов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 08:19;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – об обстрелах области проинформировал утром 25 ноября Генштаб ВСУ.".