Генштаб: оккупанты наступали в районе Казачей Лопани

О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – об обстрелах области проинформировал утром 25 ноября Генштаб ВСУ.

На севере Харьковщины враг шесть раз штурмовал наши позиции. В частности, по данным ГШ, россияне атаковали в районе Казачьей Лопани. «На Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Казачьей Лопани, Тихого и Волчанска», — сообщили в сводке ГШ.

На Купянщине оккупанты безуспешно наступали 14 раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Новоосинового, Колесниковки и Вишневого», – написали в ГШ.

В течение минувших суток РФ сбросила авиабомбы на Гранов, Тихое и Богуславку.

Также в Генштабе обновили данные о потерях оккупантов.