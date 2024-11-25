ISW: РФ захватила территории к юго-востоку от Купянска, штурмы продолжаются

В утренней сводке 25 ноября в Институте изучения войны (ISW) аналитики проанализировали ситуацию в Харьковской области и сообщили об изменениях на фронте.

По данным аналитиков, россияне смогли продвинуться в полях на юге от Лозовой – на юго-востоке от Купянска. В ISW отметили, что изменения видны на геолокационных кадрах. А вот заявления оккупантов о других их успехах на Купянщине в Институте изучения войны подтвердить не смогли.

«Российские блогеры утверждали, что русские войска оккупировали половину Копанок и Первомайского (оба юго-восточнее Купянска) и продвинулись в пределах восточного Купянска, на 2,5 километра в направлении Боровой (южнее Купянска) и на один километр в направлении центра Тернов (к северо-западу от Кременной). Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений», – написали эксперты.

Тем не менее враг все еще продолжает штурмовать наши позиции на Купянском направлении. А вот на Харьковском, несмотря на попытки оккупантов прорвать оборону СОУ, ситуация осталась неизменной.

«Российские блогеры утверждали, что украинские войска безуспешно контратаковали с использованием бронетехники в направлении Журавлевки Белгородской области (сразу через границу с Высокой Яругой), но ISW не заметил никаких других источников, утверждающих это», – добавили в Институте изучения войны.