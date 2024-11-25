Live
  • Пн 25.11.2024
  • Харьков  -1°С
  • USD 41.32
  • EUR 42.99

ISW: РФ захватила территории к юго-востоку от Купянска, штурмы продолжаются

Украина 08:00   25.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
ISW: РФ захватила территории к юго-востоку от Купянска, штурмы продолжаются

В утренней сводке 25 ноября в Институте изучения войны (ISW) аналитики проанализировали ситуацию в Харьковской области и сообщили об изменениях на фронте.

По данным аналитиков, россияне смогли продвинуться в полях на юге от Лозовой – на юго-востоке от Купянска. В ISW отметили, что изменения видны на геолокационных кадрах. А вот заявления оккупантов о других их успехах на Купянщине в Институте изучения войны подтвердить не смогли.

«Российские блогеры утверждали, что русские войска оккупировали половину Копанок и Первомайского (оба юго-восточнее Купянска) и продвинулись в пределах восточного Купянска, на 2,5 километра в направлении Боровой (южнее Купянска) и на один километр в направлении центра Тернов (к северо-западу от Кременной). Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений», – написали эксперты.

Тем не менее враг все еще продолжает штурмовать наши позиции на Купянском направлении. А вот на Харьковском, несмотря на попытки оккупантов прорвать оборону СОУ, ситуация осталась неизменной.

«Российские блогеры утверждали, что украинские войска безуспешно контратаковали с использованием бронетехники в направлении Журавлевки Белгородской области (сразу через границу с Высокой Яругой), но ISW не заметил никаких других источников, утверждающих это», – добавили в Институте изучения войны.

Читайте также: Сразу на двух направлениях в Харьковской области продвинулся враг – Deep State

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Взрыв раздался в Харькове: 13 пострадавших, куда прилетело (дополняется)
Взрыв раздался в Харькове: 13 пострадавших, куда прилетело (дополняется)
25.11.2024, 09:06
Сразу на двух направлениях в Харьковской области продвинулся враг – Deep State
Сразу на двух направлениях в Харьковской области продвинулся враг – Deep State
25.11.2024, 07:21
Новости Харькова – главное за 25 ноября: удар по центру города, пострадавшие
Новости Харькова – главное за 25 ноября: удар по центру города, пострадавшие
25.11.2024, 09:09
Военная помощь США ушла с молотка в Харькове: на что собирали деньги (сюжет)
Военная помощь США ушла с молотка в Харькове: на что собирали деньги (сюжет)
23.11.2024, 09:09
«Не удивлюсь, если они попробуют повторить»: Коваленко о прорыве РФ в Купянск
«Не удивлюсь, если они попробуют повторить»: Коваленко о прорыве РФ в Купянск
24.11.2024, 14:38
Утром «прилетело» по Купянску, возник пожар: Синегубов об обстрелах области
Утром «прилетело» по Купянску, возник пожар: Синегубов об обстрелах области
25.11.2024, 08:50

Новости по теме:

07:39
ISW: враг маскируется под ВСУ из-за больших потерь техники и сил на Купянщине
07:18
ISW: РФ усилила пехотные атаки на Купянском направлении, есть ли продвижение
07:25
Сразу на двух направлениях продвинулись россияне на Купянщине – ISW
07:26
Украинские бойцы контратакуют в районе Глубокого, Липцев и на Купянщине – ISW
07:18
ISW: по Купянску РФ ударила новой авиабомбой, ситуация на фронте

Вы читали новость: «ISW: РФ захватила территории к юго-востоку от Купянска, штурмы продолжаются»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 08:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 25 ноября в Институте изучения войны (ISW) аналитики проанализировали ситуацию в Харьковской области и сообщили об изменениях на фронте.".