ISW: РФ захватила территории к юго-востоку от Купянска, штурмы продолжаются
В утренней сводке 25 ноября в Институте изучения войны (ISW) аналитики проанализировали ситуацию в Харьковской области и сообщили об изменениях на фронте.
По данным аналитиков, россияне смогли продвинуться в полях на юге от Лозовой – на юго-востоке от Купянска. В ISW отметили, что изменения видны на геолокационных кадрах. А вот заявления оккупантов о других их успехах на Купянщине в Институте изучения войны подтвердить не смогли.
«Российские блогеры утверждали, что русские войска оккупировали половину Копанок и Первомайского (оба юго-восточнее Купянска) и продвинулись в пределах восточного Купянска, на 2,5 километра в направлении Боровой (южнее Купянска) и на один километр в направлении центра Тернов (к северо-западу от Кременной). Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений», – написали эксперты.
Тем не менее враг все еще продолжает штурмовать наши позиции на Купянском направлении. А вот на Харьковском, несмотря на попытки оккупантов прорвать оборону СОУ, ситуация осталась неизменной.
«Российские блогеры утверждали, что украинские войска безуспешно контратаковали с использованием бронетехники в направлении Журавлевки Белгородской области (сразу через границу с Высокой Яругой), но ISW не заметил никаких других источников, утверждающих это», – добавили в Институте изучения войны.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, наступ, наступление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 08:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 25 ноября в Институте изучения войны (ISW) аналитики проанализировали ситуацию в Харьковской области и сообщили об изменениях на фронте.".