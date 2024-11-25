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ISW: РФ захопила території на південний схід від Куп’янська, штурми тривають

Україна 08:00   25.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: РФ захопила території на південний схід від Куп’янська, штурми тривають

У ранковому зведенні 25 листопада в Інституті вивчення війни (ISW) аналітики проаналізували ситуацію в Харківській області та повідомили про зміни на фронті.

За даними аналітиків, росіяни змогли просунутися на полях на півдні від Лозової – на південному сході від Куп’янська. В ISW зазначили, що зміни побачили на геолокаційних кадрах. А ось заяви окупантів про інші їхні успіхи на Куп’янщині в Інституті вивчення війни підтвердити не змогли.

“Російські блогери стверджували, що російські війська окупували половину Копанок і Першотравневого (обидва на південний схід від Куп’янська) і просунулися в межах східного Куп’янська, на 2,5 кілометри в напрямку Борової (на південь від Куп’янська) і на один кілометр у напрямку центральних Тернів (на північний захід від Кремінної). Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень”, – написали експерти.

Проте ворог досі продовжує штурмувати наші позиції на Куп’янському напрямку. А ось на Харківському, попри спроби окупантів прорвати оборону СОУ, ситуація лишилася незмінною.

“Російські блогери стверджували, що українські війська марно контратакували з використанням бронетехніки у напрямку Журавлівки Бєлгородської області (відразу через кордон з Високою Яругою), але ISW не помітив жодних інших джерел, які це підтверджують”, – додали в Інституті вивчення війни.

Читайте також: Одразу на двох напрямках у Харківській області просунувся ворог – Deep State

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 08:00;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 25 листопада в Інституті вивчення війни (ISW) аналітики проаналізували ситуацію в Харківській області та повідомили про зміни на фронті.".