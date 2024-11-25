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Генштаб: окупанти наступали в районі Козачої Лопані

Україна 08:19   25.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: окупанти наступали в районі Козачої Лопані Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також про обстріли області поінформував вранці 25 листопада Генштаб ЗСУ.

На півночі Харківщини ворог шість разів штурмував наші позиції. Зокрема, за даними ГШ, росіяни атакували в районі Козачої Лопані. “На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших військ поблизу населених пунктів Козачої Лопані, Тихого та Вовчанська”, – повідомили у зведенні Генштабу.

На Куп’янщині окупанти марно наступали 14 разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового, Колісниківки та Вишневого”, – написали в ГШ.

Протягом минулої доби РФ скинула авіабомби на Гранів, Тихе та Богуславку.

Також у Генштабі оновили дані про втрати окупантів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 08:19;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також про обстріли області поінформував вранці 25 листопада Генштаб ЗСУ.".