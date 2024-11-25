Генштаб: окупанти наступали в районі Козачої Лопані
Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також про обстріли області поінформував вранці 25 листопада Генштаб ЗСУ.
На півночі Харківщини ворог шість разів штурмував наші позиції. Зокрема, за даними ГШ, росіяни атакували в районі Козачої Лопані. “На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших військ поблизу населених пунктів Козачої Лопані, Тихого та Вовчанська”, – повідомили у зведенні Генштабу.
На Куп’янщині окупанти марно наступали 14 разів.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового, Колісниківки та Вишневого”, – написали в ГШ.
Протягом минулої доби РФ скинула авіабомби на Гранів, Тихе та Богуславку.
Також у Генштабі оновили дані про втрати окупантів.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 08:19;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також про обстріли області поінформував вранці 25 листопада Генштаб ЗСУ.".